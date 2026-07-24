Cofepris descarta presencia de Ciclospora Cayetanensis en lechugas de Taylos Farms de México

Dieron negativo los estudios para la detección de Ciclospora Cayetanensis y para la presencia de coliformes fecales, en lechugas y agua de la planta de Taylor Farms en México.

La empresa presentó evidencia de controles de proceso en toda la cadena y de la aplicación de sistemas de gestión de inocuidad basados en recomendaciones internacionales.

Análisis de lechugas y agua en la planta de Taylor Farms de México

La Secretaría de Salud informó que los resultados de los análisis de las luchagas y el agua en la planta de Taylor Farms de México, hechos por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), por medio del Laboratorio Nacional de Referencia de la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura y el Laboratorio Etatal de Salud Públuca de Guanajuato dieron resultado negativo para la detención de Ciclospora Cayetanensis y de coliformes fecales.

Durante del periodo del 18 al 20 de julio, la Cofepris realizó una visita de inspección a la planta en compañía de epidemiólogos y experos en inocuidad alimentaria.

La Secretaría de Salud (@SSalud_mx ) informa que fue Negativo el resultado de los análisis realizados por Cofepris para la detección de Cyclospora cayetanensis en lechugas de la planta de Taylor Farms en México.



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Resultados de los análisis a lechugas y agua de la planta de Taylor Farms

Levantó diez muestras de lechuga iceberg: cinco completas presentes en el establecimiento y cinco muestras de producto terminado: lechuga picada, lavada y desinfectada; así como cuatro muestras de agua para determinación microbiológica y fisicoquímica básica.

Taylos Farms presentó evidencia de controles de proceso en toda la cadena y de la aplicación de sistemas de gestión de inocuidad basados en recomendaciones internacionales.

El sistema HACCP es un método preventivo básico de control, el Codex Alimentarius fija las normas internacionales de referencia, la ISO provee los sistemas de gestión y, Primus GFS junto con SQF son esquemas de certificación privada reconocidos para auditar la cadena de suministro a provedores, en este caso de lechuga.

"En la visita, personal de la Dirección General de Epidemiología investigó lo relacionado con la salud de los trabajadores, sin identificar situaciones de salud ni brotes por enfermedad diarreica que ameriten intervenciones por parte de los servicios de salud", se menciona en el informe.

La Secretaría de Salud que por medio de la Cofepris cuenta con un sistema de verificación que protege tanto el consumo de alimentos nacional como el de exportación.