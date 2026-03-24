Festival de la Luz 2026: este es el último día para disfrutar la Luna en Reforma

¿Hasta cuándo estará? La Luna llena se roba las miradas y se convierte en la gran protagonista de las noches en Paseo de la Reforma, una de las avenidas maps transitadas de la Ciudad de México (CDMX), dode ilumina sus calles como parte de la exposición “Sol la luz, Primavera”, inaugurada en el Festival Internacional de la Luz 2026.

¿Cuándo se termina el Festival Internacional de la Luz 2026?

El Festival Internacional de la Luz 2026 llegará a su fin el próximo 29 de marzo de 2026, por lo que esa será la última oportunidad para que los capitalinos y visitantes disfruten de sus instalaciones en Paseo de la Reforma.

Durante varios días, este evento se ha encargado de transformar una de las avenidas más emblemáticas de la ciudad en un recorrido nocturno lleno de arte, luces, tecnología y esculturas en espacios públicos.

Las exhibiciones, incluida la destacada pieza “Solo la luz, Primavera”, pueden visitarse en un horario de 19:00 a 23:00 horas, ofreciendo una experiencia visual única que ilumina la noche y convierte el paseo en un espectáculo imperdible.

¿Quién es Luke Jerram?

Luke Jerram es un artista británico reconocido por su trabajo multidisciplinario, enfocado en la creación de esculturas, instalaciones y proyectos de arte participativo en espacios públicos.

A lo largo de más de dos décadas, ha desarrollado obras a gran escala que buscan conectar con el público y generar experiencias colectivas, logrando presentarse en más de 30 países y alcanzar audiencias de millones de personas en todo el mundo.

La luz transforma la ciudad ✨



El Festival Internacional de la Luz CDMX 2026 ilumina Paseo de la Reforma con 13 impresionantes obras, incluida una luna gigante que ya conquista a los visitantes.



Del 20 al 29 de marzo, de 19:00 a 23:00 hrs, desde el Ángel de la Independencia… pic.twitter.com/UMuFuCE4aV — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 22, 2026

Entre sus proyectos más destacados se encuentra Museum of the Moon, una instalación inmersiva que reproduce la Luna con gran detalle y ha sido exhibida en múltiples ciudades.

Su trabajo también incluye piezas como Play Me, I’m Yours, donde ha instalado pianos en espacios públicos para la interacción de las personas.

Jerram es conocido por crear obras que combinan arte, ciencia y participación social, llevando sus intervenciones a museos, calles y espacios urbanos con gran impacto internacional.