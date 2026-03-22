Así es la espectacular Luna llena que ilumina Reforma por el Festival de la Luz 2026

¡Espectáculo nocturno! La luna llena ilumina las calles de Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México (CDMX), esto gracias a la inauguración de la exposición "Solo la luz, Primavera", del Festival Internacional de la Luz 2026.

"La verdad muy padre, cada año se discute (...) De cualquier como que la veas, todas están bonitas", contó Antonio, asistente del evento, en una entrevista con Azteca Noticias.

Arte y tecnología en CDMX: Las 13 instalaciones que iluminan Paseo de la Reforma

El Festival Internacional de la Luz 2026, estará en Paseo de la Reforma del 20 al 29 de marzo 2026 desde las 7 a las 11 de la noche. Este festival es una muestra que fusiona arte, tecnología y escultura en espacios públicos.

Para esta edición, trece instalaciones lumínicas intervienen la avenida más emblemática del país. Cuenta con la participación de artista nacionales e internacionales.

"Es una experiencia muy padre y parte saber de los planetas aún más", comentó Zoé, asistente al festival de la luz.

La luz transforma la ciudad ✨



El Festival Internacional de la Luz CDMX 2026 ilumina Paseo de la Reforma con 13 impresionantes obras, incluida una luna gigante que ya conquista a los visitantes.



Del 20 al 29 de marzo, de 19:00 a 23:00 hrs, desde el Ángel de la Independencia… pic.twitter.com/UMuFuCE4aV — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 22, 2026

¿Dónde están las obras del Festival de la Luz?

Las obras están distribuidas desde la Puerta de los Leones hasta el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México, la exposición estará disponible desde las 7 a las 11 de la noche.

Este festival transforma Paseo de la Reforma en un corredor de de luz y experiencia sensoriales.

Entre las piezas que más cautivaron a los visitantes se encuentran "Museum of the Moon", una impresionante representación lunar que ha capturado la atención de cientos de capitalinos y turistas de la capital del país.

La euforia es tal, que este escenario se ha convertido en el lugar ideal para momentos inolvidables, incluso para pedir matrimonio.

"Quiero decir que te amo, gracias por los tres hijos que tienes conmigo (...) ¿Te quieres casar conmigo?", dijo Juan mientras le pedía matrimonio a la madre de sus hijos.

El momento fue aplaudido por todos los asistentes del lugar. entre gritos y aplausos, la pareja se comprometió.