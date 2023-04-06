¡Anótalo en tu agenda! ¿Cuándo y a qué hora ver el eclipse solar híbrido en abril 2023?

¿Ya listo con las gafas y el telescopio? El eclipse solar híbrido, el evento que marcará el calendario astronómico de abril, está a pocos días de ocurrir y con solo leer que el cielo se oscurecerá por horas todos se preguntan cuándo y a qué hora ver este fenómeno.

El eclipse solar híbrido tiene a los científicos, la comunidad astronómica y a la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), atentos y emocionados por una singular razón: no se ha visto algo similar desde hace 18 años.

Como adelanto tienes que saber que este tipo de eclipse combina las características de otros eclipses, así que toma nota para que sepas si podrás apreciar, desde la comodidad de tu casa, cómo oscurecerá el cielo.

¿Qué es un eclipse solar híbrido y cuál es la diferencia con uno total?

La NASA explica que un eclipse solar híbrido ocurre cuando la Luna está muy cerca de la Tierra como para bloquear completamente el Sol. Por esta razón este tipo de eclipse aparecerá como un eclipse total en algunas partes del mundo y como anular en otras.

#AstronoFIA | Abril se coloca como uno de los meses más especiales para los eventos #astronómicos



A mediados de mes ocurrirá un espectacular #eclipse solar híbrido, pero antes el cielo nocturno brillará con la llegada de la famosa #LunaRosahttps://t.co/IIRUWPP6C7 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 30, 2023

El eclipse solar híbrido va cambiando su forma (entre anular y total) conforme la Luna avanza sobre su eje, dando la impresión de oscurecer el cielo por momentos, esto principalmente por que la superficie de la Tierra es curva.

Sin embargo, la gran diferencia con el eclipse solar total radica en que este último sí logra bloquear completamente la cara del Sol durante todo el tiempo. Normalmente, en este periodo el cielo se oscurecerá, como si fuera el amanecer o el anochecer.

¿Cuándo y a qué hora ver el eclipse solar híbrido en abril 2023?

El considerado por muchos como el evento astronómico del año tendrá lugar entre el 19 y 20 de abril y alcanzará su máximo esplendor a las 22:16 horas, tiempo del centro de México.

Pero no todas son buenas noticias, el eclipse solar híbrido no podrá ser visto desde México, aunque la NASA dispondrá de todas sus plataformas digitales y sitio oficial para transmitir este suceso sin igual para los entusiastas del espacio.

Después de 30 años, #México volverá a presenciar un eclipse solar en 2023 ☀️🌕



¿Cuándo y a qué hora la #Tierra se oscurecerá por completo? Esto es lo que debes saber. 🌎https://t.co/gd30ww6HQr — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 19, 2023

¿Dónde se verá el eclipse solar 2023?

Los lugares que tendrán el privilegio de observar el eclipse solar híbrido son las regiones de Australia, Paúa, Indonesia, Nueva Zelanda y Nueva Guinea.

¡No te desanimes! recuerda que la oferta de eventos astronómicos a ocurrir en abril son demasiados y la mayoría sí será visible desde todo el territorio nacional, según la NASA.