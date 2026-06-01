¿Edomex o Chihuahua? El estado que adelantará el fin de clases en México por el calor extremo

¡Atención, estudiantes! Se acerca el fin de ciclo y algunos estados tendrán sorpresas al terminar de manera anticipada su calendario escolar, por esto es muy importante mantenerse atento a los comunicados que desplieguen las instituciones locales.

¿Qué estado terminará clases en México antes de tiempo y a partir de qué fecha?

Los estudiantes de educación básica en Chihuahua concluirán el ciclo escolar antes de lo previsto. La medida fue tomada debido a las condiciones climáticas extremas que se han registrado en distintas regiones de la entidad, donde los termómetros han superado los 40 grados centígrados durante las últimas semanas.

De acuerdo con lo anunciado por las autoridades educativas, el próximo 19 de junio será el último día de clases para alumnos de preescolar, primaria y secundaria en todo el estado, una decisión que modifica de manera importante el calendario escolar originalmente contemplado para este año.

El adelanto representa prácticamente un mes menos de actividades presenciales para miles de estudiantes chihuahuenses.

¿Por qué terminarán antes las clases en Chihuahua?

Según las instituciones, la principal razón detrás de esta decisión son las altas temperaturas que afectan a gran parte del territorio estatal, esto como manera de prevención ya que representa un riesgo para la salud de niñas, niños y adolescentes, especialmente durante los horarios de entrada, salida y recreo.

A ello se suma que algunas escuelas enfrentan limitaciones en infraestructura para hacer frente a las condiciones climáticas extremas. En varios planteles, la falta de sistemas adecuados de climatización o espacios suficientemente acondicionados ha complicado el desarrollo normal de las actividades académicas.

La medida busca reducir riesgos asociados a golpes de calor, deshidratación y otros problemas derivados de la exposición constante a temperaturas elevadas.

¿Cuándo inicia el ciclo escolar 2025-2026 en México?

Mientras los alumnos de Chihuahua se preparan para concluir sus actividades antes de tiempo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ya confirmó la fecha de inicio del próximo ciclo escolar.

El calendario establece que el ciclo escolar 2025-2026 arrancará el 1 de septiembre de 2025 en todo el país.

La modificación forma parte de una serie de ajustes impulsados por la SEP con el objetivo de otorgar mayores periodos de descanso al personal docente y mejorar las condiciones laborales del magisterio.

Cambios en el calendario escolar y beneficios para docentes

Con el nuevo calendario, no solo los alumnos tendrán menos días, también los profesores, quienes contemplan un total de 190 días, mientras que los alumnos tendrán 185.