Calendario IPN: ¿Cuándo terminan las clases y cuántos días duran las vacaciones de verano?

El ciclo escolar en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) está por entrar en su recta final. Para la comunidad estudiantil, tanto de nivel medio superior como superior en la modalidad escolarizada, las vacaciones de verano representan uno de los periodos de descanso más esperados del año, por lo que las fechas clave ya se encuentran estipuladas en la planeación institucional.

De acuerdo con el calendario oficial de la Institución, los alumnos y docentes comenzarán el cierre de evaluaciones ordinarias a mediados del mes de julio, marcando el fin de los semestres vigentes antes de dar paso al receso vacacional en todas sus unidades académicas.

¿Qué día es el último de clases en el IPN?

Las actividades en las aulas para el periodo escolar actual concluirán de manera formal a finales de julio. Según lo establecido en los días hábiles del calendario de la institución, la fecha límite quedó fijada de la siguiente forma:



Último día de clases: Viernes 24 de julio de 2026.

Viernes 24 de julio de 2026. Inicio oficial de las vacaciones: Lunes 27 de julio de 2026.

Duración de las vacaciones de verano y fecha de regreso a clases en el IPN

El periodo vacacional para los estudiantes del IPN en su modalidad escolarizada tendrá una duración exacta de cuatro semanas completas, las cuales equivalen a 20 días hábiles de descanso oficial sin contabilizar los fines de semana. Las vacaciones de verano se extenderán a lo largo de casi todo el mes de agosto, sirviendo como el espacio de transición previo al arranque del siguiente ciclo.

De esta forma, el regreso a las actividades de inscripción, planeación didáctica y el inicio formal del próximo periodo quedó programado bajo el siguiente esquema:



Fin del periodo vacacional: Viernes 21 de agosto de 2026.

Viernes 21 de agosto de 2026. Regreso a clases oficial: Lunes 24 de agosto de 2026.

Cabe destacar que los días previos al inicio de clases, cada plantel del Politécnico habilitará los procesos correspondientes para las inscripciones y reinscripciones de la matrícula, así como las jornadas de inducción destinadas a los alumnos de nuevo ingreso tanto de nivel medio superior como superior.