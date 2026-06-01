Confirmado: Este estado no tendrá clases el 11 de junio por la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ está a solo unos días y algunos estados de México ya están dando anuncios oficiales sobre la suspensión de clases durante la inauguración el próximo 11 de junio.

¿Qué entidad de la república mexicana no tendrá actividades en escuelas?

#IMPORTANTE | El @GobCDMX anuncia que, con motivo de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ el próximo 11 de junio, se suspenderán las clases en educación básica y media superior públicas de la Ciudad de México.



Además, otras instituciones de la capital informarán… pic.twitter.com/uKcvN7oD5R — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 1, 2026

Dónde suspenderán clases en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Las autoridades de la Ciudad de México anunciaron que el jueves 11 de junio se suspenderán por completo las clases en las escuelas públicas de educación básica y media superior.

Esto significa que los alumnos de preescolar, primaria, secundaria y preparatorias dependientes del sistema público no tendrán que asistir a las instituciones educativas.

Por ahora, esto solo aplica exclusivamente para el día de la inauguración del torneo, por lo que el viernes 12 las actividades deberán realizarse de manera normal.

Cuándo y a qué hora es la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El partido de inauguración se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de México a las 13:00 horas, horario local.

Debido a las complicaciones viales y el ajetreo por el inicio del torneo internacional, el gobierno capitalino ha tomado la decisión de suspender clases ese jueves.

El partido inaugural será entre la Selección Mexicana contra la selección de Sudáfrica.

Se suspenderán labores el 11 de junio por la inauguración

La suspensión podría no ser solo para los niños, pues el gobierno de la CDMX comentó que algunas instituciones y dependencias podrían estar evaluando sus operaciones para ese día de partido en la capital del país.

Cada organismo se encargará de emitir sus propios comunicados oficiales en los días previos al evento para informar a los trabajadores y a la ciudadanía si suspenderán labores o cuál será el método a seguir.

Opciones para no quedarse atorado en el tráfico

Además del anuncio de la suspensión de clases, el gobierno también informó de las opciones de movilidad que hab´ra debido al cierre vial alrededor del Estadio ubicado en Santa Úrsula.

De acuerdo a lo dicho, se alistan alternativas para que los aficionados y locales puedan desplazarse, estas serían rutas de transporte especial que saldrán desde distintos puntos estratégicos de la ciudad.

También se promoverá el uso de vehículos alternativos como bicicletas y scooters para evitar los embotellamientos en las avenidas principales.

📚⚽ Es oficial, no habrá clases el 11 de junio



El Gobierno de la Ciudad de México confirmó la suspensión de clases para el próximo 11 de junio con motivo de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. pic.twitter.com/7K2uR94Nod — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 1, 2026

Otros estados del país también suspenderán clases

Hasta el momento, la Ciudad de México es la única entidad que ya dio el aviso oficial del día libre para sus estudiantes. Aunque, se mantiene la espera sobre qué decidirán las otras entidades del país.