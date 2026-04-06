¿Habrá más días de descanso? Esta es la fecha exacta en la que terminan las vacaciones de Semana Santa 2026

Las vacaciones de Semana Santa 2026 continúan para algunos estudiantes, lo que ha desatado dudas sobre si esta temporada de descanso se prolongará por algunos días más, pero ¿cuál es la fecha oficial del regreso a clases en abril 2026?

¿Cuándo terminan las vacaciones de Semana Santa 2026?

¡NO habrá más días de descanso! El calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) se confirma que las vacaciones de Semana Santa 2026 terminan el próximo viernes 10 de abril 2026 , marcando el fin de las dos semanas de descanso.

Por ello, los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria regresarán a clases el lunes 13 de abril 2026, retomando su rutina diaria, al igual que los alumnos del IPN.

¿Cuándo es el próximo puente en abril 2026?

Además de las vacaciones de Semana Santa, el mes de abril 2026 está acompañado de un puente de tres días de descanso, pero ¿en qué fecha será?

El puente será hasta el próximo viernes 24 de abril 2026, únicamente para los estudiantes de educación básica debido a la sesión de Consejo Técnico, según el calendario de la SEP.

Trabajadores, estudiantes de preparatoria y universidad, tendrán que asistir a sus actividades de manera normal.

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🟢 El próximo lunes 30 de marzo inician las vacaciones

🟢 Estudiantes de preparatorias obtendrán un certificado de Formación Profesional

🟢Recibimos la donación de 4 millones de cepillos dentales de Colgate Palmolive México

🟢 Encabezamos el Foro Nacional hacia… pic.twitter.com/cIHJNPH6cc — SEP México (@SEP_mx) March 30, 2026

¿Habrá megapuentes durante abril y mayo 2026?

¡Prepárate para un día de descanso! El próximo viernes 1 de mayo 2026 las actividades de todo México serán suspendidas debido al feriado por el Día del Trabajo, el cual está marcado en la Ley Federal del Trabajo como descanso obligatorio.

Por su parte, los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, podrán disfrutar de dos megapuentes durante abril y mayo 2026.

Estos son los próximos puentes del ciclo escolar 2025-2026

El calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) comparte los fines de semana largos para el ciclo escolar 2025-2026, pero ¿cuáles son?



Viernes 15 de mayo: Día del Maestro.

Por otro lado, los puentes por el Consejo Técnico Escolar son los siguientes:



29 de mayo

27 de junio

¿Cuándo empiezan las vacaciones de verano 2026?

¡A preparar las maletas! Las vacaciones de veranos 2026 comenzarán el miércoles 15 de julio 2026, dando fin al ciclo escolar.