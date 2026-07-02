Temblor hoy en México en vivo: ¿Dónde se registró sismo este 2 de julio? Magnitud, epicentro y todo sobre la actividad sísmica al momento

¿Un pan para el susto? Sigue el minuto a minuto de todo temblor que haya sacudido a México este jueves 2 de julio con reporte actualizado de autoridades, epicentro y magnitud.

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Cómo se activa la alerta sísmica en el celular

Para que te llegue la alerta al celular, no se usan mensajes de texto normales ni internet, sino una tecnología especial que tienen las antenas de telefonía llamada difusión celular.

Cuando el sistema detecta un sismo peligroso, da la orden y todas las antenas de la región lanzan una señal masiva al mismo tiempo. Cualquier teléfono que esté encendido y conectado a esa antena va a recibir el aviso al instante con una pantalla de emergencia y un sonido de alarma.