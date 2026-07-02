A 2 mil 240 metros de altura: El factor físico en CDMX que asusta a Inglaterra para el partido contra México; ¿es una ventaja real?

La Selección de Inglaterra ya se prepara para su llegada a la Ciudad de México, CDMX, y jugar contra la Selección Mexicana el siguiente fin de semana.

Una característica de la capital del país que podría preocupar a los ingleses es la altura, ¿es una verdadera ventaja o solo un simple mito?

¡Abran paso, que se armó el verdadero choque por el México vs Inglaterra! 🇲🇽🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Agarren su té con leche o su agua de horchata, porque pusimos a competir cara a cara los iconos más sagrados de la cultura pop mexa contra las joyas de la corona británica.



¿El resultado? Un tiro… pic.twitter.com/1UmI9ivwTL — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 2, 2026

Por qué la altura de la CDMX asusta a los jugadores ingleses

La Ciudad de México está a una altura de 2 mil 240 metros sobre el nivel del mar, lo que significa que la presión atmosférica disminuye y puede causar que el aire esté menos concetrado, que deriva en menos oxígeno en los músculos.

En los futbolistas, que no están acostumbrados a dicha altitud, puede reflejarse en fatiga extrema y rápida, mareos y sensación de ahogo en pocos minutos de correr.

Altitud en Inglaterra y Estados Unidos

Para los británicos, el cambio va a ser un golpe fuerte.

En su país, la mayoría de las canchas de la Premier League están casi al nivel del mar, con un promedio que apenas supera los 30 metros de altitud.

Incluso en su último partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ contra la selección del Congo, el cual se disputó en la ciudad de Atlanta, Estados Unidos, jugaron a unos 320 metros de altura, una cifra muy lejana al reto que les espera en el Estadio Ciudad de México.

Cuál es la otra sede del Mundial con más altitud

La segunda sede con más altitud esta Copa del Mundo también está en México. El Estadio Guadalajara igualmente se encuentra entre las más altas, con un nivel de mil 566 metros sobre el nivel del mar.

Y si nos preguntamos cuál es la tercer sede, México también la tiene, pues el siguiente sería el Estadio Monterrey con una altura de 540 metros.

La altura es una ventaja para la Selección Mexicana

Los expertos explican que la altitud sí se convierte en una ventaja si el equipo local sabe aprovechar el desgaste del rival.

Al estar adaptados a entrenar en estas condiciones, los jugadores mexicanos se recuperan más rápido entre cada jugada de velocidad.

🚨🏨 Inglaterra intenta blindar su hotel ante posible serenata mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

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Cuándo juega México vs Inglaterra

El esperado partido de octavos de final está más cerca, pues el encuentro se llevará a cabo el domingo 5 de julio a las 6 de la tarde en el tres veces mundialista Estadio Ciudad de México.

Si no te quieres perder del encuentro, puedes ver la transmisión GRATIS desde Azteca 7, el portal web de Azteca Deportes y la aplicación del mismo canal del Mundial.