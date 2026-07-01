¡Anda con precaución! Pronostican lluvias y posible caída de granizo en la CDMX y Edomex; lista de zonas afectadas

¡Iniciando el mes con lluvias! Las autoridades alertaron sobre un deterioro en las condiciones del tiempo para la tarde de este día debido al pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo en la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex). Conoce cuáles son las zonas afectadas para esta tarde.

Sí estas por salir a las calles de la Ciudad de México, toma precauciones, ya que para esta tarde se pronostican lluvias fuertes con posible caída de granizo. Ante estas condiciones, las autoridades activaron la Alerta Amarilla para las siguentes alcaldías:



Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Gustavo A. Madero

Iztapalapa

Tlahuac

Venustiano Carranza

Xochimilco

Cuauhtémoc

Además de las lluvias, las autoridades activaron la Alerta Amarilla por pronóstico de fuertes rachas de viento en las siguentes alcaldías:



Azcapotzalco

Benito Juárez

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztapalapa

Iztacalco

Venustiano Carranza

Miguel Hidalgo

Se recomienda asegurar objetos que puedan desprenderse, evitar permanecer cerca de árboles, lonas, espectaculares o estructuras inestables.

Se espera lluvia en toda la CDMX durante la noche

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que para las 17:00 horas de este miércoles se esperan lluvias en practicamente toda la Ciudad de México, acampañadas de actividad eléctrica y posible caía de granizo en diversas alcaldías.

Ambiente fresco para la tarde y noche, cielo nublado y condiciones para #lluvias fuertes, acompañadas de actividad #eléctrica y posible caída de #granizo. #Vientos que pueden superar los 50 km/h.#Temperatura actual: 15 °C.



Mantente informado.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/P1Q9aDFrAX — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 1, 2026

Fuertes lluvias afectan a municipios del Edomex

En el Estado de México predominará el cielo nublado durante gran parte del día. Por la mañana se espoera un ambiente fresco, con temperaturas frías en las zonas altas y templadas en el suroeste.

La tarde de este miércoles las lluvias dejaron severas afectaciones en varios municipios del EDOMEX, como Coacalco, Tecámac, Ecatepec de Morelos, Axapusco y Tultepec.

Tras la intensa lluvia en el municipio de Coacalco, se vieron afectadas vialidades por encharcamientos e inundaciones fuertes.

#ÚltimaHora || 🌧️⚠️ Tarde lluviosa en el Valle de México.



📍 Una fuerte tormenta provoca encharcamientos e inundaciones en calles del municipio de #Coacalco.



🚨Tome esas precauciones si va a salir y ocupará las principales vialidades del municipio.



📹: SASSLA… pic.twitter.com/h2U9IyKE6e — TV Azteca Edomex (@AztecaEdoMex) July 1, 2026

Las fuertes lluvias que se están presentando en la CDMX y el Edomex, se debe a las circulaciones ciclónicas en niveles medios y altos de la atmósfera en el oriente y sur del territorio nacional, la interacción con canales de baja presión en el norte y sureste de México, inestabilidad atmosférica y la onda tropical núm. 14 sobre el sureste del país, mantendrá fuertes lluvias.