La falla geológica de Galeana, Nuevo León, que provoca grietas en el norte de México

Aunque Nuevo León no es considerado un estado con alta actividad sísmica, un falla geológica en Galeana bajo la tierra mantiene preocupados a los científicos.

En medio de una pequeña comunidad, un equipo de geólogos detectó una enorme grieta que puede sacudir con fuerza a las tres ciudades más pobladas de la región.

Una enorme falla geológica

La pequeña comunidad de Santo Domingo, en el municipio de Galeana, se convirtió en el centro de una investigación. Con apenas 200 habitantes y casas construidas de adobe, este punto del estado está justo encima de una falla sísmica que se extiende a lo largo de 42 kilómetros.

Descubierta originalmente en 2022, la estructura subterránea está bajo la lupa para medir qué tan peligrosa es.

El riesgo de un sismo magnitud 7

De acuerdo con las advertencias de algunos sismólogos, la estructura se divide en cinco segmentos.

El principal misterio que buscan resolver es si estos bloques se mueven por separado o si pueden llegar a romperse al mismo tiempo.

Si se quiebran individualmente, provocarían temblores de magnitud 5; pero si toda la falla se fractura junta, generaría un terremoto de magnitud 7.

😱 ¡Una falla sísmica en Nuevo León podría generar terremotos de magnitud 5 a 7!



En Galeana, N.L., expertos siguen investigando una falla geológica descubierta hace apenas 3 años, la cual podría tener el potencial de desencadenar fuertes sismos.



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Tres grandes ciudades están en la zona de impacto

La preocupación de los investigadores de la UANL está en la cercanía de este monstruo con los principales centros del norte de México.

El extremo norte de la falla se localiza a solo 90 kilómetros de distancia del Área Metropolitana de Monterrey, a unos 70 kilómetros de Saltillo, Coahuila, y a muy corta distancia del municipio de Galeana, dejando a millones de personas expuestas.

Una profunda caverna y grietas

El geólogo Alonso Ramírez dijo que el movimiento de los bloques geológicos ya dejó marcas en el suelo de Santo Domingo.

La fricción facilitó el ingreso de agua de lluvia, disolviendo la roca y formando una caverna en la tierra.

También, en una cañada cercana con paredes de 12 metros de altura, los expertos encontraron capas de sedimentos milenarios totalmente fracturadas de forma vertical.

Alta tecnología para estudiar el subsuelo

Para saber cada cuánto tiempo esta falla genera un temblor, equipos trabajan en el lugar usando radares de penetración terrestre que toman radiografías del subsuelo.

Además, los especialistas hacen imágenes 3D del terreno y analizan las evidencias para poder predecir el comportamiento que tendrá en un futuro la tierra y diseñar planes de protección civil para la población.