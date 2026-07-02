¡Un juego limpio! Cinco acciones sencillas para generar menos residuos en eventos masivos

Celebrar también puede ser una oportunidad para cuidar las calles donde todos los días pasamos. En eventos masivos, pequeñas acciones como llevar un termo reutilizable o depositar la basura en su lugar pueden contribuir a reducir la generación de residuos.

Con hábitos sencillos, cada aficionado puede disfrutar de la fiesta sin dejar una huella innecesaria en el entorno.

Se puede celebrar pero también recoger; 5 tips para no generar tantos residuos

No se trata de cambiar la forma de vivir la emoción de una celebración, sino de hacer pequeños ajustes que pueden marcar una gran diferencia. Estas son cinco acciones sencillas que puedes poner en práctica antes, durante y al finalizar el evento.



Separa tus residuos- Orgánica- Inorgánica

Que cada quien lleve su vaso favorito, para evitar el uso de plasticos de un solo uso o desechables

Compra en tamaños grandes, así solo se genera un residuo y no muchos con varias botellitas

Aplasta y separa las latas

No metas nada a las botellas, al meter algo arruinas su proceso de reciclaje

Puedes llevar tus residuos a reciclary te llevas una lanita

Guardar tus residuos y tirarla en botes

¿Qué residuos puedo llevar a reciclar?

En un evento masivo, estos son algunos de los residuos que sí puedes separar y llevar a reciclar, siempre que esten limpios y secos:



Botellas de plástico (pet)

Latas de aluminio de bebidas

Envases de cartón

Papel y cartón

Botellas y frascos de vidrio

Envases de plástico rígido, como recipientes de comida o cornetas

Bolsas de metal, como las de las papitas

Las latas metálicas de espuma en aerosol como espuma para fiestas pueden reciclarse, pero no deben de juntarse con las latas de aluminio de bebidas.

Lo que se recomienda es asegurarte de que la lata este completamente vacía, colocar la tapa de plástico por separado, y llevarla a un centro de acopio o depositarla en contenedores para envases de acero o hojalata.

Además de reducir el impacto ambiental, disponer correctamente de los residuos ayuda a prevenir problemas durante la temporada de lluvias.

Cuando la basura se abandona en calles, banquetas o espacios públicos, puede obstruir coladeras y drenajes, lo que favorece encharcamientos e inundaciones.