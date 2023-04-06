Una de las monarquías más conocidas es la de Reino Unido actualmente encabezada por el Rey Carlos III y Camila, sin embargo, ellos no son los únicos reyes que existen en el mundo, ya que aún hay 44 países que se rigen por la realeza.

A pesar de que hay muchos reyes, no todos tienen el mismo poder ni las mismas tareas a la hora de gobernar, pues algunos solo son reyes de manera simbólica.

Por lo que las monarquías se dividen en constitucionales, donde el rey gobierna de acuerdo a la constitución del país, y la monarquía absoluta, en la cual el soberano tiene el poder total y toma todas las decisiones políticas.

¿Qué países del mundo aún tienen reyes?

En el mundo hay 10 países que tienen reyes que se dedican a gobernar, la mayoría se encuentran en Medio Oriente; en el resto de las naciones no tienen tareas precisamente políticas y se rigen bajo la constitución.

En las monarquías constitucionales, los monarcas tienen poderes limitados y prácticamente su papel es simbólico y de relaciones públicas en el mundo.

🇩🇰| La Familia Real danesa compartió nuevas fotos en honor a la confirmación del Principe Cristián, Conde de Monzepat, en el día de ayer.



El Príncipe es uno de los nietos de la actual Reina de Dinamarca, Margarita II.



📸: Det Danske Kongehus. pic.twitter.com/IFUPHoTV1C — Abril | Historia y Realeza 📚 (@AbriltheDuchess) May 16, 2021

Los países de Europa que aún cuentan con reyes son:

Andorra - Copríncipes Joan Enric y Emmanuel Macron

Bélgica - Rey Felipe

Dinamarca - Reina Margarita

España - Rey Felipe VI

Liechtenstein - príncipe Juan Adán II

Luxemburgo .- Gran Duque Enrique

Mónaco - Príncipe Alberto II

سعدت اليوم باستقبال الرئيس سردار بيردي محمدوف رئيس تركمانستان الصديقة، وبالمباحثات التي جرت بيننا بشأن سبل تعزيز التعاون بين قطر وتركمانستان في مختلف المجالات لما فيه خيرهما، وآخر المستجدات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية. pic.twitter.com/c6sXQXf2CP — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) March 20, 2023

Noruega Rey Harald V

Países Bajos- Guillermo Alejandro

Suecia - Rey Carlos XVI

Monarquía absoluta en Europa:

El Vaticano - Papa Francisco

Los países de Asia que aún cuentan con reyes son:

Bahréin - Rey Hamad bin Isa Al Jalifa

Bután rey - Jigme Khesar Namgyel

Camboya - Príncipe Norodom Sihamoni

Qatar - Emir Tamim bin Hamad Al Thani

Japón - Emperador Naruhito

Jordania - Rey Abdalá II

Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun se coronó rey tras dos años de ejercicio en Tailandia: Ahora es “Rama X” https://t.co/rjLs3vC5KD pic.twitter.com/AMJhRZHilb — CNN Chile (@CNNChile) May 4, 2019

Kuwait - Emir Sabah Ahmad al-Sabah

Malasia - Rey Abdullah de Pahang

Tailandia - Rey Maha Vajiralongkorn

Monarquías absolutas en Asia:

Arabia saudita - Rey Salman bin Abdulaziz

Brunéi - Sultán Hassanal Bolkiah

Emiratos Árabes Unidos jeque Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan de Abu Dabi y Mohammed bin Rashid de Dubai

Omán - Sultán Haitham bin Tariq Al Said

Los países de África y Oceanía que aún tienen reyes son:

Lesoto - Rey Letsie III

Marruecos - Rey Mohamed VI

Tonga - Rey Tupou VI

Monarquía absoluta en África

Suazilandia - Rey Mswati III

¿Qué países gobierna el Rey Carlos III?

El Rey Carlos III no es soberano sólo de Inglaterra, sino de 14 reinos que pertenecen a la Mancomunidad de las Naciones, entre esas naciones están Australia y Canadá.

Los países que gobierna Carlos III son: Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Jamaica, Bahamas, Granada, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Tuvalu, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Belice, Antigua y Barbuda y San Cristóbal y Nieves

