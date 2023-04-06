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Además de Reino Unido ¿Cuántas monarquías y reyes hay actualmente en el mundo?

Aunque las monarquías más conocidas son las de Reino Unido y España, existen 44 países que aún son gobernados por reyes, jeques o emperadores, conoces cuáles son

Cuántas monarquías y reyes hay en el mundo
|Reuters/Casa Danesa/Casa Real de España

Escrito por: Jesica Constantino Aguilar

Una de las monarquías más conocidas es la de Reino Unido actualmente encabezada por el Rey Carlos III y Camila, sin embargo, ellos no son los únicos reyes que existen en el mundo, ya que aún hay 44 países que se rigen por la realeza.

A pesar de que hay muchos reyes, no todos tienen el mismo poder ni las mismas tareas a la hora de gobernar, pues algunos solo son reyes de manera simbólica.

Por lo que las monarquías se dividen en constitucionales, donde el rey gobierna de acuerdo a la constitución del país, y la monarquía absoluta, en la cual el soberano tiene el poder total y toma todas las decisiones políticas.

¿Qué países del mundo aún tienen reyes?

En el mundo hay 10 países que tienen reyes que se dedican a gobernar, la mayoría se encuentran en Medio Oriente; en el resto de las naciones no tienen tareas precisamente políticas y se rigen bajo la constitución.

En las monarquías constitucionales, los monarcas tienen poderes limitados y prácticamente su papel es simbólico y de relaciones públicas en el mundo.

Los países de Europa que aún cuentan con reyes son:

Andorra - Copríncipes Joan Enric y Emmanuel Macron

Bélgica - Rey Felipe

Dinamarca - Reina Margarita

España - Rey Felipe VI

Liechtenstein - príncipe Juan Adán II

Luxemburgo .- Gran Duque Enrique

Mónaco - Príncipe Alberto II

Noruega Rey Harald V

Países Bajos- Guillermo Alejandro

Suecia - Rey Carlos XVI

Monarquía absoluta en Europa:

El Vaticano - Papa Francisco

Los países de Asia que aún cuentan con reyes son:

Bahréin - Rey Hamad bin Isa Al Jalifa

Bután rey - Jigme Khesar Namgyel

Camboya - Príncipe Norodom Sihamoni

Qatar - Emir Tamim bin Hamad Al Thani

Japón - Emperador Naruhito

Jordania - Rey Abdalá II

Kuwait - Emir Sabah Ahmad al-Sabah

Malasia - Rey Abdullah de Pahang

Tailandia - Rey Maha Vajiralongkorn

Monarquías absolutas en Asia:

Arabia saudita - Rey Salman bin Abdulaziz

Brunéi - Sultán Hassanal Bolkiah

Emiratos Árabes Unidos jeque Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan de Abu Dabi y Mohammed bin Rashid de Dubai

Omán - Sultán Haitham bin Tariq Al Said

Los países de África y Oceanía que aún tienen reyes son:

Lesoto - Rey Letsie III

Marruecos - Rey Mohamed VI

Tonga - Rey Tupou VI

Monarquía absoluta en África

Suazilandia - Rey Mswati III

¿Qué países gobierna el Rey Carlos III?

El Rey Carlos III no es soberano sólo de Inglaterra, sino de 14 reinos que pertenecen a la Mancomunidad de las Naciones, entre esas naciones están Australia y Canadá.

Los países que gobierna Carlos III son: Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Jamaica, Bahamas, Granada, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Tuvalu, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Belice, Antigua y Barbuda y San Cristóbal y Nieves