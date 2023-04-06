Además de Reino Unido ¿Cuántas monarquías y reyes hay actualmente en el mundo?
Aunque las monarquías más conocidas son las de Reino Unido y España, existen 44 países que aún son gobernados por reyes, jeques o emperadores, conoces cuáles son
Una de las monarquías más conocidas es la de Reino Unido actualmente encabezada por el Rey Carlos III y Camila, sin embargo, ellos no son los únicos reyes que existen en el mundo, ya que aún hay 44 países que se rigen por la realeza.
A pesar de que hay muchos reyes, no todos tienen el mismo poder ni las mismas tareas a la hora de gobernar, pues algunos solo son reyes de manera simbólica.
Por lo que las monarquías se dividen en constitucionales, donde el rey gobierna de acuerdo a la constitución del país, y la monarquía absoluta, en la cual el soberano tiene el poder total y toma todas las decisiones políticas.
¿Qué países del mundo aún tienen reyes?
En el mundo hay 10 países que tienen reyes que se dedican a gobernar, la mayoría se encuentran en Medio Oriente; en el resto de las naciones no tienen tareas precisamente políticas y se rigen bajo la constitución.
En las monarquías constitucionales, los monarcas tienen poderes limitados y prácticamente su papel es simbólico y de relaciones públicas en el mundo.
🇩🇰| La Familia Real danesa compartió nuevas fotos en honor a la confirmación del Principe Cristián, Conde de Monzepat, en el día de ayer.— Abril | Historia y Realeza 📚 (@AbriltheDuchess) May 16, 2021
El Príncipe es uno de los nietos de la actual Reina de Dinamarca, Margarita II.
📸: Det Danske Kongehus. pic.twitter.com/IFUPHoTV1C
Los países de Europa que aún cuentan con reyes son:
Andorra - Copríncipes Joan Enric y Emmanuel Macron
Bélgica - Rey Felipe
Dinamarca - Reina Margarita
España - Rey Felipe VI
Liechtenstein - príncipe Juan Adán II
Luxemburgo .- Gran Duque Enrique
Mónaco - Príncipe Alberto II
سعدت اليوم باستقبال الرئيس سردار بيردي محمدوف رئيس تركمانستان الصديقة، وبالمباحثات التي جرت بيننا بشأن سبل تعزيز التعاون بين قطر وتركمانستان في مختلف المجالات لما فيه خيرهما، وآخر المستجدات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية. pic.twitter.com/c6sXQXf2CP— تميم بن حمد (@TamimBinHamad) March 20, 2023
Noruega Rey Harald V
Países Bajos- Guillermo Alejandro
Suecia - Rey Carlos XVI
Monarquía absoluta en Europa:
El Vaticano - Papa Francisco
Los países de Asia que aún cuentan con reyes son:
Bahréin - Rey Hamad bin Isa Al Jalifa
Bután rey - Jigme Khesar Namgyel
Camboya - Príncipe Norodom Sihamoni
Qatar - Emir Tamim bin Hamad Al Thani
Japón - Emperador Naruhito
Jordania - Rey Abdalá II
Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun se coronó rey tras dos años de ejercicio en Tailandia: Ahora es “Rama X” https://t.co/rjLs3vC5KD pic.twitter.com/AMJhRZHilb— CNN Chile (@CNNChile) May 4, 2019
Kuwait - Emir Sabah Ahmad al-Sabah
Malasia - Rey Abdullah de Pahang
Tailandia - Rey Maha Vajiralongkorn
Monarquías absolutas en Asia:
Arabia saudita - Rey Salman bin Abdulaziz
Brunéi - Sultán Hassanal Bolkiah
Emiratos Árabes Unidos jeque Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan de Abu Dabi y Mohammed bin Rashid de Dubai
Omán - Sultán Haitham bin Tariq Al Said
Los países de África y Oceanía que aún tienen reyes son:
Lesoto - Rey Letsie III
Marruecos - Rey Mohamed VI
Tonga - Rey Tupou VI
Monarquía absoluta en África
Suazilandia - Rey Mswati III
¿Qué países gobierna el Rey Carlos III?
El Rey Carlos III no es soberano sólo de Inglaterra, sino de 14 reinos que pertenecen a la Mancomunidad de las Naciones, entre esas naciones están Australia y Canadá.
Los países que gobierna Carlos III son: Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Jamaica, Bahamas, Granada, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Tuvalu, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Belice, Antigua y Barbuda y San Cristóbal y Nieves