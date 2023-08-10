Pareja tiene relaciones sexuales en la cabina del tren en España; provocan media hora de retraso

En España, un tren que viajaba de Torsa a Barcelona, tuvo un retraso de media hora debido a que el conductor descubrió a una pareja teniendo relaciones sexuales en la cabina de la locomotora.

De acuerdo con medios locales, el hombre involucrado era el interventor del tren, quien se metió a escondidas a la cabina con una mujer para tener sexo.

Cuando el conductor se dio cuenta de lo que pasaba, se negó a conducir ese vagón y pidió que se cambiara esa unidad, por lo que se produjo el retraso, en lo que los trabajadores activaban una unidad de repuesto, a pesar de que los pasajeros ya estaba a bordo.

El tren tenía que partir de Tortosa a las nueve de la noche para que llegara a la estación Sants, en Barcelona, antes de la medianoche; no obstante, la pareja que tuvo sexo en la cabina provocó un retraso de media hora.

Un interventor y una mujer retrasan la salida de un tren en Tortosa 🇪🇸 tras mantener relaciones sexuales en la locomotora



El maquinista los ‘pilló’ cuando iba a salir rumbo a Barcelona y ello motivó la demora de 30 minutos del Cercanías de la R16



👉 …¡qué máquinas! ⛔️ — ⛔️ La Reunión Secreta (@LRsecreta) August 10, 2023

La empresa encargada del tren informó que se abrió un expediente para aclarar los hechos, e imponer una sanción al interventor por conducta inapropiada en el puesto de trabajo.

Otra pareja que tuvo relaciones sexuales en transporte público

Este es el segundo caso reciente de una pareja que sostuvo relaciones sexuales en un medio de transporte público; el primer caso se reportó en Ecuador y se volvió viral gracias a un video que circuló en las redes sociales.

La pareja tuvo sexo dentro de una de las cabinas del cablebús de Guayaquil, Ecuador, a pesar de saber que eran grabados por las cámaras de seguridad.

En las imágenes se pudo ver a la pareja sentada en los asientos del transporte, iban solos en la cabina. De un momento a otro, la chica se levantó, ambos se bajaron los pantalones y comenzaron a tener intimidad en el lugar, sin importarles que eran grabados o que los pasajeros de otras cabinas los vieran.