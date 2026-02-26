¿Más mexicanos sin ‘chamba’? Desempleo en México se estanca a inicios de 2026; estas son las cifras, según INEGI

En el primer mes del 2026, la tasa de desempleo en México se ubicó en 2.7%, un leve reducción de 0.2%, respecto a principios del año anterior, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La nueva cifra de desempleo, representa un estancamiento en el sector laboral del país, pero ¿cuántos mexicanos no tienen trabajo?

¿Cómo está la situación de desempleo en México en 2026?

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) totalizó 1.7 millones de mexicanos sin trabajo para inicios del nuevo año 2026.

Por género, se sumaron 686 mil 885 mujeres desempleadas, ubicándose en 2.7% en enero 2026, mientras que en el caso de los hombres, se registraron 971 mil 068 desempleados, un 2.7% para el primer mes del año.

En rangos de edad, los ciudadanos de entre 25 a 44 años, representaron el 43.7% de las personas sin trabajo en México, seguidos de los jóvenes de 15 a 24 años de edad, representando el 32.8% de la población sin empleo.

Sigue el estancamiento en México 🫥



En enero, la tasa de desempleo se ubicó en 2.7%, lo que representa solo una reducción de 0.2% en comparación con el mismo mes de 2025: @INEGI_INFORMA pic.twitter.com/K3UVqTp4kC — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 26, 2026

¿Cuánto tiempo toma encontrar trabajo en México en 2026?

En la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, realizada por el INEGI, se reveló que el 50% de las y los desempleados estuvieron sin trabajo por más de un mes.

Mientras que el 31.1% no tuvo empleo en un periodo de uno a tres meses.

De la población desempleada, el 12.6% no contaba con estudios completos de secundaria, mientras que las personas con mayor nivel educativo representaron el 87.2%, para el primer mes del 2026.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo #ENOE, en enero 2026, la Población Económicamente Activa (PEA) fue de 61.3 millones.



Por su parte, algunas tasas de los indicadores seleccionados de la #PEA fueron las siguientes:



▪️58.5% participación económica

▪️2.7%… pic.twitter.com/d2IlW2ugaE — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) February 26, 2026

¿Cuáles son las consecuencias del desempleo en México?

El desempleo en México afecta de distintas formas a las personas, sobre todo en el sector económico y social, entre las consecuencias de la falta e de empleo está la disminución de ingresos, el cambio en el estilo de vida, la reducción de relaciones sociales.

La falta de trabajo en México también puede traer algunas consecuencias psicológicas como sentimiento de vergüenza, fracaso o culpa. Recuerda que el perder un empleo no afecta igual a todas las personas, de acuerdo con expertos, su efecto no es el mismo en una persona joven e independiente al de un padre de familia.