¿Dónde puedo pedir un taxi de aplicación en AICM? Puntos de abordaje permitidos en la Terminal 1 y 2 en 2026

¡Atención, usuarios! Llegar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y solicitar un taxi de aplicación puede ser una tarea complicada si no conoces las zonas restringidas, pero ¿en qué puntos puedo pedirlos y evitar multas?

En los últimos días, las y los viajeros han reportado problemas al pedir los taxis de aplicación en el AICM para regresar a casa o ir hasta su hospedaje, aseguran que los conductores tardan en tomar sus viajes, y en ocasiones los cancelan.

Puntos de abordaje para taxis de aplicación en la Terminal 1 en AICM

Existen algunos puntos específicos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en los que los usuarios pueden pedir un taxi de aplicación sin multas, pero ¿en dónde están?

Taxis de aplicación en Terminal 1:

En la Terminal 1 del AICM, se pueden pedir taxis de aplicación sobre Circuito Interior Boulevard Puerto Aéreo, caminado hacia la zona del Metro Terminal Aérea en la Línea 5/6.

Taxis de aplicación en la Terminal 2:

Por otro lado, para pedir un taxi de aplicación en la Terminal 2 del AICM, los usuarios pueden dirigirse a la Av. Fuerza Aérea Mexicana, tras caminar unos minutos desde la salida de la terminal.

Recomendaciones para pedir un taxi de aplicación en el AICM

¡Toma precauciones! Para que tu salida del Aeropuerto de la Ciudad de México sea rápida y segura, te compartimos algunas recomendaciones para poder viajar en un taxi de aplicación:



Solicita el viaje hasta que estés en el punto de abordaje : Debido a que los conductores no pueden permanecer estacionados en zonas federales, lo ideal es pedir el servicio solo cuando ya estés físicamente en las salidas autorizadas (fuera de las terminales).

: Debido a que los conductores no pueden permanecer estacionados en zonas federales, lo ideal es pedir el servicio solo cuando ya estés físicamente en las salidas autorizadas (fuera de las terminales). Verifica los datos del vehículo: Antes de subir, comprueba que la placa, el modelo del auto y la fotografía del conductor coincidan exactamente con lo que indica tu aplicación.

Antes de subir, comprueba que la placa, el modelo del auto y la fotografía del conductor coincidan exactamente con lo que indica tu aplicación. Utiliza la salidas estratégicas: Intenta salir por las puertas cercanas a los extremos para caminar menos hacia los puntos de encuentro permitidos.

Usa el chat de la aplicación para confirmar al conductor en qué puerta o punto de referencia te encuentras. Esto facilita el encuentro en zonas de alto tráfico.