¿Cuánto dinero deberías tener para ser parte de los más ricos dependiendo del país donde vives?

La consultora británica de bienes raices Knight Krank presentó su reporte anual de riquezas, donde reveló cuánto dinero deberían de tener las personas para ser parte del exclusivo 1 por ciento de los más ricos de su país.

Como era de esperarse en los países Europeos es donde más dinero se requiere para formar parte de la élite, seguido de una sola nación de América y después algunos países en Asia.

¿Cuánto dinero se necesita para vivir como rico en Europa?

Según el reporte, el país que más ricos alberga es Mónaco, donde se requiere 12.4 millones de dólares para ser parte del uno por ciento de los millonarios.

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Si vives en Suiza, necesitas alrededor de 6.6 millones de dólares para ser millonario en ese país, casi la mitad de lo que necesitas en Suiza. En Australia, se requiere de un patrimonio de 5.5 millones de dólares, muy de cerca le sigue Nueva Zelandia con 5.2 millones de dólares.

Para ser rico en Reino Unido se necesita una fortuna de 3.3 millones de dólares, en Italia, 2.6, y en España, 2.5 millones de dólares.

¿Cuánto dinero se necesita para vivir como rico en Asia?

A diferencia de Europa, en Asia los más ricos tiene fortunas relativamente pequeñas; en Singapur, se necesita 3.5 millones de dólares para ser un hombre millonario, en Hong Kong 3.4, en Japón 1.7 y en China tan solo 960 mil dólares.

¿Cuánto dinero se necesita para ser rico en América?

Para formar parte de los hombres más ricos de Estados Unidos solo tiene que acumular una fortuna de 5.5 millones de dólares, muy por debajo se encuentra Brasil, donde se requiere un patrimonio de 443 mil dólares.

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¿Cuánto dinero necesito para ser rico en México?

La población más rica en México tiene una fortuna de alrededor de 383 mil dólares. Así que si quieres pertenecer a la exclusiva lista de millonarios mexicanos, deberás ahorrar esa cantidad.

El estudio también reveló que la fortuna de los superricos se aceleró durante la pandemia, disparándose en 26 billones, mientras que el 99 % restante de la población solo aumentó su patrimonio neto en 16 billones.

