¿Cuál es la multa para los revendedores de boletos en CDMX?

La temporada de conciertos está en su apogeo y ante la alta demanda de algunos de éstos, algunas personas buscan hacer negocios a costa de los fans, por eso te contamos cuál es la sanción por revender boletos en la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con la Ley de Cultura Cívica, más precisamente en el Artículo 28, detalla que “ofrecer o propiciar la venta de boletos de espectáculos públicos, con precios superiores a los autorizados” es considerado una infracción contra la seguridad ciudadana.

Hasta 36 horas de arresto por reventa de boletos

Para estos casos, la Ley no contempla una multa determinada; sin embargo no quiere decir que no habrá consecuencias. De hecho, la sanción será recibir un arresto de 20 a 36 horas o de 10 a 18 horas de trabajo en favor de la comunidad.

Aunado a eso, el juez cívico podrá imponer una amonestación dependiendo de la gravedad de la infracción, sobre todo cuando existan antecedentes de haber cometido reventa anteriormente en CDMX.

¿Dónde denunciar reventa de boletos en CDMX?

Si eres víctima o testigo de la reventa de boletos, puedes realizar una denuncia anónima para que las autoridades puedan darle seguimiento y sancionar a los responsables.

Para poder reportar a una persona que esté abusando del fanatismo de los capitalinos puedes llamar al 911; sin embargo, al tratarse de un número para emergencias, es recomendable comunicarse al 089, que es la línea habilitada para recibir denuncias de forma confidencial sobre la comisión de un delito.

Además de reventa de boletos, en éste número de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, puedes reportar extorsión, narcomenudeo, secuestro, violencia intrafamiliar, entre otros.

Puedes denunciar reventa de boletos todos los días del año

Una vez que te comuniques, los operadores te canalizarán a las autoridades correspondientes para iniciar la investigación correspondiente y perseguir el delito en la CDMX.

Todas las denuncias son confidenciales y el número está disponible las 24 horas de los 365 días del año. También se puede realizar a través de las cuentas de redes sociales de la SSC: @SSC_CDMX o el correo c5_cdmx@c5.cdmx.gob.mx.