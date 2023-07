¿De cuánto es la multa por gritar piropos en la CDMX?

Todos los y las ciudadanas tienen derecho a circular libremente y con seguridad en las calles de la Ciudad de México (CDMX), por eso debes contemplar que si eres víctima de acoso la Ley de Cultura Cívica te protege.

Dicha Ley señala que “echar piropos” o silbarle a una persona es considerado una infracción contra la dignidad de las personas, por que hacerlo conlleva una multa.

Persona que grite “piropos” podría recibir multa de hasta 4 mil pesos

La sanción por estos actos va desde una multa de 11 a 40 Unidades de Medida, es decir, de mil 141 a 4 mil 149 pesos mexicanos. También puede ser arresto de 13 a 24 horas o realizar trabajo comunitario de 6 a 12 horas.

En caso de que la persona infractora sea jornalera, obrera o trabajadora, su multa no podrá ser mayor a el monto de su jornada o salario de un día. Las personas trabajadoras no asalariadas no recibirán una multa myor al equivalente a un día de su ingreso.

Exhibicionistas también pueden ser multados en CDMX

Asimismo, los exhibicionistas (personas que muestran sus órganos sexuales con intención de molestar o agredir a una persona), también ameritan una multa.

Al igual que “piropear”, la sanción podría ir de las 11 a las 40 Unidades de Medida, lo que se traduce de mil 141 a 4 mil 149 pesos mexicanos, arresto de 13 a 24 horas o realizar trabajo comunitario de 6 a 12 horas.

Cabe señalar que esta queja solo procederá cuando la persona agredida o molesta presente una queja con las autoridades.

¿Dónde denunciar acoso callejero en CDMX?



En la CDMX, las víctimas de acoso sexual pueden recibir atención médica y jurídica de for gratuita. Lo que deben hacer es acudir al Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales (CTA).

En caso de que la agresión sea cometida por un familiar, debes acudir a los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM), donde igual ofrecen orientación jurídica y atención médica y psicológica.

Cuando presentes la denuncia a la Fiscalía de la CDMX, una agente del Ministerio Público te atenderá si eres mujer. Las autoridades reiteran su apoyo a las víctimas de violencia o acoso.