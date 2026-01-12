Sinaloa abre convocatoria para ser POLICÍA ESTATAL; este es su sueldo

En un momento crítico para la seguridad pública del estado, la Secretaría de Seguridad de Sinaloa lanzó la convocatoria oficial 2026 para reclutar a nuevos elementos de la Policía Estatal Preventiva.

La oferta laboral busca robustecer las filas de la corporación, además de prestaciones superiores a las de la ley, en un intento por contener la crisis de violencia derivada de las disputas internas del crimen organizado.

Esta campaña de reclutamiento se da en un contexto de alta tensión. La "guerra" al interior del Cártel de Sinaloa ha dejado una marca profunda en la entidad: según cifras del Secretariado Ejecutivo, las víctimas de homicidio aumentaron un 67% en el último año, pasando de 994 víctimas en 2024 a 1,663 al cierre de 2025.

Ante este escenario, el gobierno estatal apuesta por las siguientes condiciones laborales para atraer a "personas con lealtad y honestidad".

¿Cuánto gana un policía en Sinaloa?

De acuerdo con la convocatoria oficial, los aspirantes que logren integrarse a las fuerzas estatales accederán a un paquete de beneficios diseñado para respaldar su labor de alto riesgo:



Sueldo base: $17,267 pesos mensuales.

$17,267 pesos mensuales. Bonos: Incluye bono de productividad, bono de servidor público y bono por permanencia en grupos especiales.

Incluye bono de productividad, bono de servidor público y bono por permanencia en grupos especiales. Prestaciones: Seguro de vida, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y servicios médicos del ISSSTE.

Seguro de vida, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y servicios médicos del ISSSTE. Formación: Becas del 100% en la Universidad de la Policía (UNIPOL) para licenciaturas, maestrías y doctorados.

Además, durante el curso de formación inicial, los cadetes recibirán una beca mensual de $5,000 pesos, con hospedaje y alimentación sin costo, así como la dotación de uniformes y equipo táctico.

Requisitos para ser policía estatal en Sinaloa

La Secretaría de Seguridad busca hombres y mujeres de entre 18 y 32 años que gocen de buena salud y sean de "notoria buena conducta". Los requisitos documentales y físicos son:



Escolaridad: Certificado mínimo de bachillerato (preparatoria).

Certificado mínimo de bachillerato (preparatoria). Estatura mínima: Hombres 1.55 m / Mujeres 1.50 m.

Hombres 1.55 m / Mujeres 1.50 m. Documentación: Cartilla militar liberada (o en proceso de liberación), licencia de manejo vigente.

¿Dónde entregar papeles?

En esta ocasión, los interesados deben acudir a las instalaciones de la Policía Estatal Preventiva, ubicadas en la Carretera Culiacán - Navolato, Km 12.5, colonia Alto de Bachigualato, en Culiacán.

Para mayores informes, la dependencia habilitó el teléfono 66 77 61 65 01 (Ext. 16611) y el WhatsApp 667 329 66 11.