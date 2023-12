¡Histórico! La mexicana, María Sánchez, será la futbolista mejor pagada de EU en la historia

El futbol femenil en Estados Unidos está de fiesta, pues se alcanzó una nueva cifra récord para pagar a una de sus jugadoras. Afortunadamente para México y sus futuras estrellas, la futbolista es de padres mexicanos, representa a la Selección Azteca y su nombre es María Sánchez, quien a partir de ahora podrá presumir ser la mejor pagada de EU.

María Sánchez es exjugadora de las Chivas y Tigres en México, pero desde hace tiempo se desenvuelve en la National Women’s Soccer League (NWSL), con el Houston Dash, equipo donde permanecerá hasta el 2026 luego de firmar la renovación histórica.

¿Cuánto dinero ganará María Sánchez en la liga de futbol de Estados Unidos?

María Sánchez firmó un contrato hasta 2026 a cambio de 1.5 millones de dólares, cifra que, en México, se traduce en más de 25 millones 500 mil pesos. Nunca antes una jugadora de futbol femenil había ganado tanto dinero en Estados Unidos, por lo que será la mexicana quien obtenga esa distinción durante los próximos meses.

Anteriormente, quien ocupaba el lugar como la futbolista mejor pagada en Estados Unidos era Trinity Rodman, quien ganaba 1.1 millones de dólares con el Washington Spirit, pero que ahora queda rezagada en la tabla comparativa.

A pesar de que esta es una cifra récord para el futbol femenil, la realidad es que aún queda a una distancia muy lejana de los mejores pagados en la rama varonil, donde Messi se lleva el primer lugar, con una compensación anual garantizada de 20 millones de dólares al año.

¿Quién es María Sánchez? La jugadora mejor pagada de Estados Unidos

María Sánchez cumplirá 28 años el próximo 20 de febrero, es nacida en Estados Unidos, pero de padres mexicanos y representa a la Selección Nacional de México, donde ya disputó Copa del Mundo, Panamericanos y Centroamericanos, donde fue campeón en el 2018.

Su debut profesional se dio en el 2019, con el Chicago Red Stars, pero lleva jugando en Selección Mexicana desde el 2015. En el 2020 se incorporó a los Tigres, en la Liga MX Femenil, donde fue campeona del Clausura 2021, para después ir traspasada a las Chivas, donde permaneció apenas un año, antes de emigrar a Estados Unidos con el Houston Dash.

“Houston, estoy muy emocionada de regresar. Tengo el privilegio de representar a una ciudad y un grupo de fanáticos tan increíbles (...) las palabras no pueden describir la gratitud que tengo por el apoyo infinito que he recibido mientras representaba El Dash. No puedo esperar a volver a trabajar y alcanzar nuevos niveles de éxito para el club”, mencionó María en su nombramiento.