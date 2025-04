La fecha límite que tienes para recoger tu pasaporte mexicano en la SRE

Si recién tramitaste tu pasaporte mexicano en alguna de las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y tienes la duda de cuándo podrás recogerlo, aquí te decimos todo lo que necesitas saber. Cabe destacar que el pasaporte mexicano no solo es indispensable para viajar al extranjero, sino que también funciona como una identificación oficial válida dentro del país.

¿Cuánto tiempo tienes para recoger tu pasaporte en la SRE?

Una vez que has realizado el trámite del pasaporte en cualquiera de las oficinas de la SRE, el documento generalmente está listo para entrega el mismo día o en un plazo muy corto, dependiendo de la oficina. Pero si no puedes recogerlo el día de tu cita no te preocupes, pues la SRE establece un plazo máximo para recoger tu pasaporte que suele ser de 30 días hábiles a partir de la fecha en que te notifican que está listo para ser entregado.

Simplificamos el trámite para la expedición del pasaporte ✅ y ahora son menos requisitos.



Si la solicitas por primera vez, solo necesitas:

1⃣ Formato de solicitud

2⃣ Comprobante de pago

3⃣ Identificación vigente



Además, puedes hacer cita en el portal de la @SRE_mx… pic.twitter.com/MBZ8aEeCuG — Agencia de Transformación Digital (@AgenciaGobMX) April 9, 2025

¿Qué pasa si no recojo mi pasaporte en el plazo establecido?

Si no recoges tu pasaporte dentro del plazo establecido, la SRE podría cancelar el documento, lo que implicaría tener que iniciar el trámite nuevamente y realizar un nuevo pago. Por ello, es recomendable acudir a recogerlo lo antes posible para evitar retrasos o costos adicionales.

¿Cómo recoger el pasaporte mexicano en las oficinas de la SRE?

Este es el proceso para que puedas recoger tu pasaporte en la oficina de la SRE en donde lo tramitaste, así como algunas recomendaciones:



Cita previa: El trámite y la recogida del pasaporte requieren una cita programada a través de los canales oficiales de la SRE o Consulados.

Documentación: Debes presentar una identificación oficial y el comprobante del trámite.

Tiempo de entrega: En la mayoría de los casos, el pasaporte se entrega el mismo día de la cita, en un tiempo aproximado de 20 a 40 minutos, siempre que no haya fallas en el sistema.

Recuerda que debes verificar que todos tus datos estén correctos para recibir la notificación de entrega, además de que, en caso de robo o pérdida, realiza el reporte correspondiente antes de solicitar un nuevo pasaporte.