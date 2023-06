¿Cuántos idiomas domina Peso Pluma? El cantante de corridos sorprende a fans

Tras el último estreno de Peso Pluma con Bizarrap, una canción que de inmediato se colocó número 1 en el Top 50 global de plataformas digitales, el nombre del artista mexicano se ha internacionalizado todavía más, por lo que una de las dudas más frecuentes alrededor de su figura es cuántos idiomas habla el originario de Guadalajara, Jalisco.

Y es que en múltiples videos difundidos en redes sociales, se ha podido observar y escuchar a Emilio Hassan Kabande hablar no solamente español, pues su comodidad en programas de Estados Unidos se puede explicar desde su infancia, ya que durante un tiempo vivió y trabajó en el país norteamericano.

¿Cuántos idiomas habla Peso Pluma?

Su pasado en Estados Unidos y su cercanía con toda la cultura norteamericana han hecho que Peso Pluma domine dos idiomas, español e inglés, los cuales puede pronunciar de buena manera y con los que se desenvuelve correctamente en cualquier entrevista. Por este motivo, no te debe resultar extraño cuando lo veas frente a un micrófono en otra lengua que no sea el español.

Hasta el momento, Peso Pluma no ha demostrado saber otro idioma de forma pública, por lo que son solamente dos los que habla y domina; sin embargo, no sería extraño que supiera algo de árabe debido a su ascendencia libanesa.

Peso Pluma hablando inglés

Peso Pluma revela inconformidad con su voz

Por si el idioma no fuera el único elemento, el cantante de corridos tumbados reveló hace poco que al principio no le gustaba su voz, pues inclinó su éxito al estilo que han logrado impregnar en sus canciones, no tanto por el tono o tipo de voz que tiene.

“A mí, mi voz nunca me ha gustado, jamás, pero el rollo, el rollo que tenemos es lo perro, es lo que me gusta es que está diferente”, mencionó Peso Pluma, de 23 años, pues puntualizó que no necesariamente debe ser un “fregón” cantando para continuar elevando su éxito.

¿Cómo se llama en realidad Peso Pluma?

El nombre real de Peso Pluma es Hassan Emilio Kabande Laija, nació el 15 de junio de 1999 en Guadalajara, Jalisco y es el nuevo gran exponente de la música regional mexicana, concretamente como el nuevo abanderado de los “corridos tumbados”, una variación del polémico género que mezcla los corridos con la música urbana contemporánea.