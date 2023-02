Tapatíos exigen kilos de a kilo durante la Cuaresma

Al inicio de esta cuaresma los tapatíos expresan su molestia debido a que los vendedores de productos marinos están dando menos cantidad de la que pagan, es decir, no les dan kilos de a kilo.

A causa de esto las personas están desconfiando del calibre de la báscula de los comerciantes y también llegan a desconfiar de los mismos vendedores por su falta de integridad.

Hay consumidores que llegan a sus casa y revisan el peso para ver que les hayan dado kilos de a kilo.

Es por eso que las autoridades informaron que estarán atentos ante esta problemática de estafa hacia el consumidor. Y piden a los comerciantes cumplir con la Ley Federal para la Protección al Consumidor y si no la cumplen podrían ser clausurados.

Sanciones por no dar kilos de a kilo

Los comerciantes que sean sorprendidos con básculas alteradas o que no tengan los precios a la vista, pueden ser sancionados con clausuras parciales o totales, así como multas económicas que van de los 500 a los 3 millones de pesos, para así tener más control y menos estafas para los consumidores.

“No pues no sabemos, sólo confiamos en ellos. No pues no he pesado. Reviso tengo báscula en casa.”, es lo que comentó Rosa Elena, una de las consumidoras que dio su punto de vista a Fuerza Informativa Azteca ante esta problemática.

Por otro lado, Jaime López, otro consumidor, comenta: “Le ve uno aquí más o menos y sale en la báscula, se ve bien ahorita. Aquí no pero en los tianguis es donde le rebajan algo a las básculas, ahí de a poquito en poquito se le amontonan.”

Por último, Ofelia, otra consumidora deproductos marinos comentó, que ella revisa su mercancía al llegar a su casa para poder reiterar que esta correcto el peso, "...Pues tenemos que confiar, bueno yo tengo báscula en casa llego y lo reviso. Pero pues ya que me gano allá. Uh sí, en verduras en tianguis, que llego peso y trae menos. Pues aguantarte...”

Sebastián Hernández, titular de la Profeco de Guadalajara declaró que la solución a este problema para que no exista algún otro tipo de estafas para los consumidores es la siguiente: “Que todos los comercios tengan sus básculas calibradas porque es la certeza al consumidor que se le dan kilos de a kilo... Que tengan todos los precios a la vista, que se entreguen notas.”

Se estima que durante la cuaresma2023 se repunta hasta en 200% la venta de pescados y mariscos.