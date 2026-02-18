Arte, tradición y espectáculo: así fue la última noche del Carnaval de Río 2026 en el Sambódromo

El Carnaval de Río de Janeiro 2026 vivió una de sus noches más intensas y simbólicas, cuando cuatro escuelas de samba protagonizaron la jornada final de desfiles del Grupo Especial en el icónico Sambódromo Marquês de Sapucaí.

La competencia, que se extendió hasta las primeras horas de hoy miércoles 18 de febrero de 2026, combinó arte, historia, crítica social y raíces africanas, ante miles de espectadores y millones siguiendo la transmisión.

Desfile de escuelas en última noche del Carnaval de Río 2026 en el Sambódromo

Las protagonistas de la velada fueron Paraíso do Tuiuti, Unidos de Vila Isabel, Acadêmicos do Grande Rio y Acadêmicos do Salgueiro. Cada una cruzó la pasarela con carros alegóricos monumentales, potentes baterías, coreografías precisas y elaborados vestuarios, en un espectáculo que reafirma al Carnaval como el mayor evento cultural de Brasil.

A carnival parade in Rio de Janeiro celebrating Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva sparked political controversy after opposition parties filed lawsuits alleging it amounted to illegal early election campaigning https://t.co/3UPmlCXAcz pic.twitter.com/th4mWEbwDn — Reuters (@Reuters) February 16, 2026

¿Cuáles fueron los temas del desfile en Carnaval de Brasil 2026?

Paraíso do Tuiuti presentó el enredo “El camino de Ifá”, una narrativa que rastrea la tradición africana del Ifá desde África Occidental hasta Brasil, explicando la creación del universo desde la cosmovisión yoruba, según reportes de la prensa brasileña. El desfile fue aplaudido por su fuerza simbólica, además de su mensaje de identidad afrobrasileña.

Por su parte, Unidos de Vila Isabel rindió homenaje al artista brasileño Heitor dos Prazeres con el tema “Macumbembe, Samboremba: soñé que un sambista soñaba África”, celebrando la herencia africana en la música, la pintura y la cultura popular.

Grande Rio apostó por una mirada urbana y contemporánea con “La Nación del Manglar”, evocando un movimiento cultural surgido en los años noventa que mezcló música, identidad social y conciencia ambiental.

Mientras tanto, Salgueiro emocionó al público con un homenaje a Rosa Magalhães, considerada por medios locales como la carnavalesca más ganadora de la era moderna del Sambódromo, con un enredo cargado de fantasía, humor y referencias históricas.

¿Cuándo se conocerá al campeón del Carnaval de Río 2026?

El conteo de votos del Grupo Especial, que definirá a la escuela campeona del Carnaval de Río 2026, se realizará este miércoles, cerrando oficialmente una de las ediciones más ricas en contenido cultural y narrativo de los últimos años; ¿qué desfile te pareció el más poderoso y cuál crees que se llevará el título este año? El Carnaval entra ahora en su momento más esperado: el veredicto final.