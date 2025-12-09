¡Sin más, directo a la cara! Cuauhtémoc Blanco golpea a exportero de Chivas en Clásico de Leyendas en EU

El Clásico de Leyendas entre América y Chivas, celebrado en McAllen, Texas, perdió su espíritu amistoso debido a la reacción violenta de Cuauhtémoc Blanco . El exfutbolista y hoy diputado de Morena, protagonizó un altercado que detonó la tensión entre los jugadores y la afición.

Momentos antes de la agresión, el portero de Chivas, Sergio Rodríguez, había empujado por la espalda al exdelantero del América. Esta acción provocó la reacción inmediata de Blanco, quien respondió con un golpe que derribó al guardameta. La acción generó una molestia instantánea en la cancha.

"Fue ídolo en la cancha pero hoy parece un hombre atorado en el escándalo"



Cuauhtémoc Blanco vuelve a estar en el ojo del huracán. Durante un partido de leyendas en Texas, le lanzó un puñetazo al portero rival, quien terminó en el suelo.

De ídolo del futbol a protagonista…





Cámaras captaron la agresión de Cuauhtémoc Blanco

Las cámaras que cubrían el evento captaron claramente el momento en que Cuauhtémoc Blanco agredió al exportero Rodríguez. Tras el golpe, el partido fue detenido mientras varios jugadores de Chivas encaraban a Blanco por la agresión hacia su compañero.

Figuras icónicas como Adolfo "Bofo" Bautista intervinieron para tratar de calmar la situación. Afortunadamente, el exportero Rodríguez pudo recuperarse pronto y Blanco extendió ambas manos para ayudarlo a levantarse, ofreciéndole una disculpa. Este no es el primer altercado de Blanco, ya que a finales de octubre también confrontó a Alberto "Venado" Medina en otro Clásico.

Denuncian a Cuauhtémoc Blanco

La controversia en el campo de juego se suma a un problema mucho más serio que Blanco enfrenta en el ámbito político. El exfutbolista, ahora diputado por Morena, fue denunciado por violencia simbólica y sexual.

La denuncia fue presentada por la legisladora del PT, Aracely Cruz Jiménez , luego de que Blanco le lanzó un beso a distancia durante una sesión en San Lázaro.

El gesto ocurrió precisamente en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N), lo que causó indignación inmediata.





"¿Me pueden poner asistencia? Muchas gracias".





Critican a Cuauhtémoc Blanco

Ambos incidentes abren un nuevo capítulo en la conflictiva trayectoria pública de Cuauhtémoc Blanco, quien es exgobernador de Morelos.

El señalamiento por violencia simbólica en la Cámara de Diputados y la agresión física en un juego amistoso se suman a la pila de polémicas que ha enfrentado el político guinda, quien hasta ahora no ha emitido ningún comunicado o aclaración sobre el altercado que levantó diversas críticas en redes sociales.