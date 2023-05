Cuba y Venezuela comparten algo más que el comunismo; una férrea escasez de combustible

De antemano le digo que lo que va a leer a continuación, no le va a sorprender, así que si quiere llegar hasta aquí, lo entendería. Es que hay temas que no concluyen, parece que el desarrollo se hace eterno. En Cuba hay escasez de combustible.

¿No le sorprendió la revelación?, A mí tampoco. No es una novedad, es parte de la cotidianidad cubana y de cómo se vive en un país bajo una dictadura. Tampoco es que existan miles de carros que cargar combustible. No hay importación, ni el dinero para mantener vehículos. Acuérdese que en Cuba eso del libre comercio no existe.

#NiPatriaNiVida | 63 años de comunismo en Cuba y de sufrir las consecuencias de este sistema que lo ha destruido todo.



Una investigación especial de @carolina_rocha_ para Fuerza Informativa Azteca.



No te lo pierdas este sábado a las 11PM por @AztecaUNO pic.twitter.com/6TmX3c5gig — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 21, 2022

Pero sí hay algo de transporte público para que los cubanos se movilicen, y ni eso. Así que concretamente le digo: hay caos en la isla otra vez. Aquí les va otro gran problema: Venezuela, que es quien los surte de gasolina, también la está pasando mal.

La demanda interna de combustible en Venezuela es de unos 110 mil barriles al día, pero solo se llegan a producir 80 mil barriles a diario. Eso es 20 por ciento menos de lo que se producía hace una década.

Crisis de combustible en Cuba: así vive la isla en medio de la escasez

Allá brota petróleo, sí, por todos lados, pero de nada sirve porque no tienen en donde procesarlo, entonces le piden a sus “amiguis”, Rusia e Irán que les envién buques cargados de gasolina.

En la Venezuela petrolera, la falta de gasolina es parte de la cotidianidad. ¿Qué ironia no?, uno de los países con las mayores reservas de petróleo pero que no puede procesarlo para hacer gasolina.

Es más, la poca gasolina que se produce es de tan mala calidad, que en los últimos días se han estado incendiando carros. ¿Sabe a qué se debe?, al comunismo, porque si algo tienen en común La Habana y Caracas es que están siendo aniquiladas por dictadores.