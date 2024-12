Cuba en la Oscuridad: La crisis energética que afecta a la isla

La isla de Cuba, conocida por su vibrante cultura y paisajes impresionantes, se enfrenta a una crisis que ha dejado a muchos en la oscuridad. Con apagones programados y prolongados, la situación energética se ha vuelto crítica, afectando la vida diaria de millones de cubanos. ¿Qué está sucediendo realmente? En Fuerza Informativa Azteca exploramos las causas y consecuencias de esta alarmante situación.

¿Qué está pasando en Cuba? Causas de la crisis energética

La falta de electricidad en Cuba no es solo un inconveniente; es un problema profundo que tiene raíces en la infraestructura obsoleta del país. Según Susana Cazorla, analista en temas de energía: “La isla tiene serios problemas de cortes eléctricos… los apagones son interrupciones programadas debido a la mala calidad de las redes”. Esta situación ha llevado a que muchos cubanos se sientan desesperados ante la falta de luz y servicios básicos.

Un dato sorprendente es que el consumo per cápita de electricidad en Cuba ha disminuido drásticamente en los últimos años. En 2014, era de 1450 kWh, pero para 2022 había caído a 1290 kWh. Esto contrasta notablemente con Corea del Sur, donde el consumo alcanza los 11,355 kWh por persona. Mientras tanto, Corea del Norte vive en una oscuridad casi total, donde los apagones son una rutina diaria.

Los gobiernos socialistas mantienen literalmente en tinieblas a sus ciudadanos...



La falta de inversión y los monopolios estatales llevan a un nulo desarrollo del sector eléctrico. Así pasa en #Cuba y en #CoreaDelNorte



Y, a decir de especialistas, menos electricidad significa… pic.twitter.com/zMpV8rBU3e — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 13, 2024

Las consecuencias sociales y económicas de los apagones en Cuba

Los apagones no solo afectan la comodidad de los ciudadanos; también tienen un impacto directo en la economía. Víctor Ramírez, otro analista en temas de energía, señala que “no es porque la población no quiera consumir más, sino porque no hay suficiente capacidad para generar”. Esto significa que, a pesar de una población decreciente, el acceso a la electricidad sigue siendo un desafío .

La raíz del problema radica en la falta de inversión. Cazorla menciona que “el 97% depende de las inversiones públicas que en Cuba se están viendo muy reducidas”. Sin un cambio significativo que fomente la inversión privada y garantice un Estado de derecho, el futuro energético de la isla seguirá siendo incierto.

¿Cuándo restablecen la electricidad en Cuba?

La crisis energética cubana es un reflejo de problemas más amplios relacionados con la ineficiencia del sistema estatal. Como concluye Ramírez, “necesitamos Estado de derecho… para ofrecer energía competitiva”. Mientras el mundo observa, los cubanos esperan soluciones que les devuelvan no solo la luz, sino también la esperanza para un futuro mejor.