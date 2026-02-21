Crisis en Cuba: pueblo se aferra a la fe ante apagones de 20 horas y escasez de medicinas

Sufren represión, hambre y carencias, pero todavía hay algo que la dictadura en Cuba no le arrebata a la gente. En medio de la grave crisis económica que azota al país, los creyentes no pierden la fe.

En un contexto de apagones de hasta 20 horas y de gran escasez de medicamentos, la fe de muchos se mantiene inquebrantable.

“Salud para mis hijos, que nunca les pase nada y que la vida cambie y Cuba cambie. Aquí los cubanos piden mucha salud, salud. A lo mejor esto cambia; yo puedo estar viejo, pero mis niños pueden ver el cambio”.

Cuba agoniza entre filas, basura y apagones: la crisis que no se oculta

Cubanos imploran mejores salarios

Los cubanos piden cambios a gritos y demandan mejores salarios, porque se quejan de que, producto de la inflación, el salario no alcanza.

“Prosperidad, muchas cosas. Muchos problemas con la corriente y con el agua. Hoy mismo se está yendo constantemente la corriente y mira la basura ahí”.

Los cubanos se aferran a su patrona, la Virgen… pic.twitter.com/BSy7ng7aH8 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 21, 2026

Cubanos confían en que virgen los ayudará

Los cubanos se aferran a su patrona, la Virgen de la Caridad del Cobre, o “Cachita”, para elevar sus plegarias. También acuden a una iglesia ubicada en un barrio de La Habana llamado Regla. Allí muchos creen que la Virgen de Regla podría arreglar sus penurias y problemas.

“Estamos viviendo momentos muy difíciles, momentos muy difíciles, problemas muy grandes con el problema económico. Mira, por ejemplo, lo único que entra a los mercados: aquí debe entrar boniato, debe entrar yuca y no puede venir en transporte porque no hay combustible. Esa es una de las cosas que no hay”.

La falta de combustible e insumos ha causado un fuerte impacto en la operación de los hospitales.

“Estamos viviendo los momentos más difíciles de la vida, de la historia aquí en Cuba. Este es el momento más difícil que estamos viviendo”.

Cuba, entre incertidumbre y crisis humanitaria

Al borde de la crisis humanitaria y en medio de la incertidumbre, la fe sigue siendo un baluarte para un pueblo que simplemente no cree en nada ni en nadie. La revolución, en medio de esta gravísima crisis, parece ser cada día más finita.

“La esperanza es lo último que se pierde. Tenemos esperanza, la estamos esperando, a ver cuándo viene. Esperanza hay, pero ¿cuándo va a venir? Yo tengo 54 años y tres hijos, ¿cuándo va a venir? Cuando esté viejo. Bueno, que mis hijos la disfruten. Aquí todo tiene que cambiar, nada es eterno”.

