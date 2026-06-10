El bolso más exclusivo del mundo: hecho con piel de Tiranosaurio Rex podría subastarse por 10MDP

La delgada línea que separa a la alta costura de la ciencia ficción se ha desvanecido por completo en las pasarelas de París. Este exclusivo bolso color turquesa, fabricado con cuero cultivado en laboratorio a partir de colágeno de fósiles de Tiranosaurio Rex, se está robando todas las miradas en la capital de la moda antes de ser

por una cifra que podría superar los 578 mil dólares (algo así como 10 millones de pesos mexicanos).

Diseñado por la firma de moda experimental Enfin Levé, esta pieza única en su tipo logra una hazaña científica y estética excepcional: reúne fragmentos de proteínas de dinosaurio de hace millones de años con ingeniería celular moderna. El resultado es un material biotecnológico que recrea una textura prehistórica nunca antes vista en la industria contemporánea, diseñado específicamente para demostrar el verdadero alcance y futuro de los materiales sintéticos de ultra lujo.

¿De dónde sacaron la piel del dinosaurio?

Fue todo un proceso del laboratorio. No se trata de un cuero sintético común a base de plástico, sino de un proceso de bioingeniería orgánica:

Extrajeron células del Tiranosaurio: Científicos aliados con la marca lograron aislar microfragmentos de colágeno preservados en los restos óseos fósiles de un ejemplar de Tyrannosaurus rex .

Científicos aliados con la marca lograron aislar microfragmentos de colágeno preservados en los restos óseos fósiles de un ejemplar de . Lo cultivaron en laboratorio: Utilizando técnicas avanzadas de bioimpresión y replicación celular, estas cadenas de proteínas prehistóricas se cultivaron in vitro, estimulando el crecimiento de un tejido dérmico real, pero genéticamente idéntico al del depredador del Cretácico.

Utilizando técnicas avanzadas de bioimpresión y replicación celular, estas cadenas de proteínas prehistóricas se cultivaron in vitro, estimulando el crecimiento de un tejido dérmico real, pero genéticamente idéntico al del depredador del Cretácico. Al final los detalles de la marca: El tejido final se tiñó en un vibrante tono turquesa y se estructuró bajo el diseño vanguardista de la marca, manteniendo los patrones de relieve de la piel original del dinosaurio.

A handbag made with collagen derived from Tyrannosaurus rex fossils is on sale in Paris, with an estimated price of $350K-$560K pic.twitter.com/qF5C4j7aFZ — Reuters (@Reuters) June 9, 2026

¿Es piel sostenible o solamente excéntrico?

La presentación de esta pieza en París ha abierto un debate profundo entre los críticos de moda y los defensores del medio ambiente. Al no requerir el sacrificio de ningún animal actual, Enfin Levé posiciona el proyecto como el pináculo de la sustentabilidad y los materiales alternativos.

Sin embargo, el enfoque comercial y su salida a subasta bajo un precio de reserva tan elevado lo coloca en el terreno del coleccionismo de hiperlujo. Con un valor estimado que compite con los bolsos Birkin más caros de la historia, esta pieza jurásica demuestra que el futuro de la moda no solo está en mirar hacia adelante, sino en clonar el pasado.