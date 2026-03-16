¡Cuba en penumbras! Apagones masivos desatan crisis y enojo social

Más de nueve millones de personas en Cuba enfrentan apagones prolongados que han paralizado la vida cotidiana en la isla. La falta de electricidad ha provocado que amplias zonas permanezcan en penumbra, obligando a miles de familias a recurrir a velas o lámparas improvisadas para iluminar sus hogares.

El impacto va más allá de la incomodidad. La escasez de energía impide refrigerar alimentos, lo que agrava la ya limitada disponibilidad de comida. Además, los sistemas de bombeo de agua han dejado de funcionar en diversas regiones, complicando el acceso al suministro básico. Sin ventilación, sin internet y con escaso acceso a medios de información, la población depende en muchos casos de radios de batería, siempre y cuando puedan conseguirlas.

Testimonios de ciudadanos reflejan la gravedad del momento. “Estamos colapsados, no podemos soportar más esta situación”, relató una habitante de La Habana. Otro ciudadano señaló que “cada día estamos un poco peor”, evidenciando el desgaste social ante una crisis que no muestra señales inmediatas de solución.

Contrastes en la élite gobernante

Mientras gran parte del país enfrenta carencias, las críticas también apuntan hacia la élite política. El presidente Miguel Díaz-Canel ha sido señalado por presuntamente residir en zonas privilegiadas con acceso continuo a servicios básicos, lo que ha intensificado el descontento entre la población.

A esto se suma el contraste con familiares de altos funcionarios, quienes han sido objeto de cuestionamientos por su estilo de vida fuera de la isla. Estas diferencias han alimentado la percepción de desigualdad en medio de una crisis que afecta a millones.

México y la polémica por apoyo a la isla

En medio de este escenario, el expresidente Andrés Manuel López Obrador ha generado controversia tras impulsar iniciativas de apoyo hacia Cuba, incluyendo llamados a la recaudación de recursos. Las críticas han surgido por la falta de claridad en el destino de estos fondos y por antecedentes de mecanismos similares en el pasado.

Desde la oposición, legisladores han exigido transparencia en cualquier esquema de ayuda, así como claridad en los procesos de autorización de organizaciones que pudieran canalizar recursos hacia la isla.

Tensiones internacionales y postura de Estados Unidos

La crisis también ha escalado a nivel internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó declaraciones polémicas sobre la situación en Cuba, asegurando que el país caribeño se encuentra debilitado y bajo la influencia de Washington.

Por su parte, funcionarios estadounidenses han reiterado que cualquier apoyo debe enfocarse en el pueblo cubano y no en fortalecer al gobierno. Esta postura ha incrementado la tensión diplomática en torno al tema.

Apertura económica: un giro en el modelo cubano

Ante el colapso energético y económico, autoridades cubanas han comenzado a plantear una mayor apertura al capital privado, incluso de empresas estadounidenses. El viceprimer ministro Óscar Pérez-Oliva ha señalado que el país está dispuesto a permitir inversiones en sectores clave como energía, turismo e infraestructura.

Este cambio marca un giro significativo en el modelo económico de Cuba, históricamente basado en el control estatal. Analistas consideran que la crisis actual podría acelerar transformaciones estructurales, en un intento por estabilizar la economía y atender las necesidades más urgentes de la población.

Mientras tanto, millones de cubanos continúan enfrentando una realidad marcada por la escasez, los apagones y la incertidumbre sobre el futuro inmediato.