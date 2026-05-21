¿Van por más narcopolíticos? Secretario de Seguridad de EU llega a Palacio Nacional

Qué sabrán en Palacio Nacional que los tiene tan descolocados. Qué información tendrán o les habrán notificado, que de nuevo se van a reunir cerca del rancho de la mala palabra.

Ahora será en Tabasco. Qué proyección tendrán de las próximas elecciones, que desde ahora las quieren anular.

¿A qué vino a México el secretario de Seguridad Nacional de EU?

Al parecer, la gente del Palacio sabe que, aunque insistan en tener al gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya cautivo, la narcopolítica les está saliendo muy caro.

Hoy llegó a Palacio Nacional otro enviado de Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Fuertemente custodiado por el Servicio Secreto, llegó el responsable de la Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin.

No se supo qué puso sobre la mesa el enviado de Trump, ni si llegó la segunda lista de narcopolíticos mexicanos. Se desconoce lo que se discutió durante dos horas.

Markwayne Mullin comparte breve mensaje tras reunión en Palacio Nacional

Mullin insistió en las exigencias de Estados Unidos: que México actúe contra el narcoterrorismo, detener el tráfico de personas y drogas, y ponerle atención a la frontera. Todo eso en un posteo de sus redes donde escribió que se discutieron “prioridades clave” de Estados Unidos, como:



Fortalecer los esfuerzos de México contra los narcoterroristas

Sostener el progreso en la lucha contra el tráfico de personas y narcóticos ilegales

Reforzar los compromisos operativos para la seguridad fronteriza compartida y prevenir la migración ilegal



It was a pleasure meeting with @Claudiashein and @USAmbMex today. We discussed key U.S. priorities, including:



➡️Strengthening Mexico’s efforts against narcoterrorists



➡️Sustaining progress in the fight against human smuggling and illegal narcotics



➡️Reinforcing operational… pic.twitter.com/a5Y14gVlwT — Secretary Markwayne Mullin (@SecMullinDHS) May 22, 2026

¿No le avisaron? Rosa Icela llega tarde a reunión en Palacio Nacional

Y como no salió nada de la reunión que se anticipaba tormentosa, la que llegó atormentada y tarde fue la responsable de la política interior de nuestro país. Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, llegó en moto porque se le hizo tarde o nadie le avisó a tiempo.

Tal vez por esto, y por los apretones que ha dado Trump en los últimos días, además de la insostenible protección de Rubén Rocha Moya, volverán a tocar base este fin de semana con Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México.

