Maru Campos responde y lanza acusaciones contra Morena

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, respondió a las acusaciones en su contra y aseguró que existe una campaña de presión política impulsada desde el gobierno federal para desviar la atención de la situación que enfrenta Sinaloa y de presuntos vínculos entre políticos y grupos criminales.

Durante una entrevista con el periodista Javier Alatorre, la mandataria estatal negó haber cometido actos de traición a la patria y aseguró que no existen pruebas que respalden las acusaciones lanzadas recientemente desde sectores cercanos a Morena.

Campos afirmó que las críticas y señalamientos forman parte de una estrategia política en medio del ambiente de tensión que se vive entre gobiernos estatales y la administración federal.

¿Qué dijo Maru Campos sobre las acusaciones en su contra?

La gobernadora cuestionó directamente que funcionarios y actores políticos hablen de “traición a la patria” sin presentar pruebas.

Según explicó, vulnerar la presunción de inocencia es un tema delicado, especialmente cuando los señalamientos provienen de personajes de alto nivel dentro de la política mexicana.

Durante la conversación insistió en que las acusaciones buscan desviar la atención de otros temas relacionados con seguridad y violencia en el país.

También señaló que mientras ella enfrenta cuestionamientos públicos, otros actores políticos vinculados a Sinaloa han evitado aparecer públicamente pese a la crisis de violencia que atraviesa ese estado.

Maru Campos acusa miedo y pactos “en lo oscurito”

En uno de los momentos más tensos de la entrevista, Maru Campos aseguró que algunos integrantes de Morena “tienen mucho que esconder”.

La mandataria mencionó directamente a Adán Augusto López Hernández y a Andrea Chávez, además de hacer referencia a presuntos pactos entre políticos y grupos criminales.

Incluso afirmó que grupos del crimen organizado buscarían expandir su influencia hacia Chihuahua mediante dinero y movilizaciones políticas.

Campos también comparó la situación de Chihuahua con la violencia registrada en estados como Sinaloa, Michoacán y Tabasco, donde aseguró que el crimen organizado ha ganado terreno.

¿Qué respondió sobre la presunta participación de la CIA en operativos en Chihuahua?

Otro de los temas que abordó fue la polémica por operativos de seguridad realizados recientemente en Chihuahua y las versiones sobre la supuesta presencia de agentes estadounidenses.

Maru Campos negó haber autorizado o tenido conocimiento de la presencia de agentes de la CIA en territorio chihuahuense. Afirmó que los operativos realizados en el estado son encabezados por personal capacitado de corporaciones mexicanas y explicó que cualquier colaboración con Estados Unidos ocurre mediante canales institucionales y bajo coordinación oficial.

Además, destacó la relación de cooperación que existe con autoridades estadounidenses en temas de seguridad y profesionalización policial.

Gobernadora presume certificaciones internacionales de la policía de Chihuahua

Durante la entrevista, la gobernadora también defendió el modelo de seguridad implementado en Chihuahua y destacó que corporaciones policiacas del estado cuentan con certificaciones internacionales.

Mencionó específicamente la certificación CALEA y aseguró que representa un reconocimiento importante al trabajo policial realizado en la entidad.

Según dijo, Chihuahua ha trabajado para fortalecer sus instituciones de seguridad mientras otros estados enfrentan graves problemas relacionados con violencia y narcotráfico.

Maru Campos asegura que seguirá “alzando la voz”

La mandataria estatal reconoció que teme posibles represalias políticas o legales por parte del gobierno federal, aunque aseguró que continuará expresando sus opiniones públicamente.

Incluso afirmó que en México actualmente existe presión contra quienes piensan diferente o critican al poder. Campos sostuvo que seguirá defendiendo a Chihuahua y aseguró que sus declaraciones no son únicamente por temas locales, sino por la situación política que atraviesa el país.

