“Protegen criminales y persiguen a quienes dan resultados”: estalla Maru Campos contra la FGR

A la 4T le incomoda la verdad, pero hay quienes aseguran que seguirán señalándola. Desde la oposición acusan que Morena estaría utilizando a la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy Ramos, como un instrumento de presión política.

Esto mientras se investiga a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por el operativo militar en el que fue destruido un narcolaboratorio, pero otros personajes señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado no enfrentan acciones similares, como por ejemplo Rubén Rocha Moya.

En medio de la polémica, agentes de la FGR acudieron al Palacio de Gobierno de Chihuahua para entregar un citatorio a la mandataria estatal.

Maru Campos confirma comparecencia ante la FGR

La mandatoria, Maru Campos, denunció una presunta persecución política luego de recibir un citatorio de la Fiscalía General de la República (FGR) relacionado con el operativo en el que fue destruido un narcolaboratorio en la entidad.

Al respecto, la funcionaria panista afirmó que acudirá a comparecer pese a contar con fuero constitucional y lanzó cuestionamientos sobre el trato diferenciado hacia otros gobernadores.

“Voy a tener que estar en la Fiscalía General de la República compareciendo, aunque una servidora tenga fuero constitucional, ahí estaremos porque siempre he dado la cara”, declaró.

Campos también hizo referencia al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien cuenta con fuertes acusaciones con pactos con el Cártel de Sinaloa, pero aún así Morena lo cuida.

La comparecencia fue programada para el próximo 27 de mayo a las 10:00 horas, según confirmó la propia gobernadora.

Gobernadora acusa persecución política

Después de revisar el documento entregado por la FGR, Maru Campos difundió un mensaje en redes sociales donde acusó que existe una persecución política en su contra derivada de sus declaraciones recientes sobre el caso del narcolaboratorio.

“Protegen a los delincuentes y persiguen a los que tratamos de cumplir con nuestro deber”, expresó la gobernadora.

Asimismo, sostuvo que continuará defendiendo a Chihuahua y aseguró que no dejará de “dar la lucha por la libertad” y por la seguridad del estado.

La oposición ha señalado que la actuación de la FGR podría tener tintes políticos, mientras que desde Morena se ha defendido la actuación institucional de la dependencia encabezada por Alejandro Gertz Manero.

Hasta el momento, la Fiscalía General de la República no ha emitido una postura pública más amplia sobre los motivos específicos del citatorio enviado a la gobernadora de Chihuahua.