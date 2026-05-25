Andy López Beltrán vuelve al centro de la polémica

Andrés Manuel López Beltrán, conocido como “Andy”, volvió a colocarse en medio de la controversia luego de que investigaciones periodísticas y un operativo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Texas pusieran bajo la lupa a una empresa relacionada con presunto huachicol fiscal.

El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador ha sido señalado en distintos reportes por supuestos vínculos con una red de tráfico de influencias y negocios que habrían crecido durante el sexenio pasado, algo que ha generado fuertes críticas en redes sociales y entre sectores de la oposición.

La polémica aumentó después de que circularan imágenes y videos donde ciudadanos le gritan reclamos en el aeropuerto de Chihuahua, reflejando el descontento que existe hacia una de las figuras más cercanas al círculo político de Morena.

¿Por qué el FBI investiga una empresa relacionada con Andy López Beltrán?

El foco de atención está sobre la empresa Ikon Midstream LLC, investigada en Estados Unidos por su posible participación en una red de contrabando de combustible.

De acuerdo con revelaciones difundidas por el medio Código Magenta, el FBI analiza si durante los últimos siete años la compañía operó bajo un esquema de “huachicol fiscal”, una práctica ilegal relacionada con la importación irregular de combustibles.

Las investigaciones apuntan a que presuntamente se habría utilizado documentación falsa de Pemex para importar un cargamento de alrededor de 120 mil barriles de diésel.

En esos reportes aparece mencionado Andy López Beltrán junto con personas cercanas a su círculo político y empresarial, aunque hasta el momento no existe una acusación formal en su contra por parte de autoridades estadounidenses o mexicanas.

Los señalamientos por tráfico de influencias

Aunque Andy López Beltrán nunca ha ocupado un cargo público, desde hace varios años ha sido señalado por presuntamente aprovechar las relaciones políticas heredadas del entorno presidencial.

Uno de los nombres que aparece constantemente es el de Jorge Amílcar Olán Aparicio, amigo cercano de la infancia de Andy y empresario ligado a contratos y operaciones relacionadas con proyectos del gobierno federal.

Según investigaciones periodísticas, Amílcar Olán habría adquirido un terreno de 18 hectáreas en Paraíso, Tabasco, por un costo bajo y posteriormente lo rentó a contratistas vinculados con la construcción de la refinería Dos Bocas.

Además, también se le relaciona con contratos millonarios para la compra de medicamentos mediante gobiernos estatales y operaciones vinculadas al extinto Insabi.

Estos señalamientos han alimentado las críticas contra el discurso de austeridad promovido durante el sexenio de López Obrador.

Viajes de lujo y críticas en redes sociales

La figura de Andy también fue tema de conversación tras darse a conocer un viaje que realizó a Japón durante julio de 2025.

Reportes señalaron que se hospedó en el hotel de lujo The Okura Tokyo y que durante su estancia realizó gastos elevados, incluyendo una cena valuada en cerca de 47 mil pesos.

Según versiones difundidas en medios y redes sociales, el viaje de dos semanas habría costado más de 177 mil pesos.

Las imágenes y reportes generaron cuestionamientos debido a que contrastan con el discurso de “austeridad republicana” impulsado por Morena y por el propio expresidente.

Andy López Beltrán y la presión política rumbo al futuro

En medio del crecimiento político de Morena, Andy López Beltrán se ha convertido en una figura cada vez más visible dentro del partido.

Actualmente ocupa un cargo como secretario de organización de Morena, lo que ha aumentado la atención sobre sus movimientos y relaciones políticas.

Mientras continúan las críticas y señalamientos, también crece la discusión pública sobre el papel que juegan familiares de figuras políticas en espacios de poder e influencia en México.