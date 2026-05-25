Nosotros seguimos firmes: no nos van a intimidar desde el poder

Nosotros, como TV Azteca, respondemos a las expresiones hechas esta mañana por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante su conferencia matutina. Su llamado a no ver nuestros contenidos no lo entendemos como un comentario menor, sino como una señal preocupante dentro de la relación entre el poder político y los medios de comunicación.

Rechazamos de forma clara cualquier intento, directo o indirecto, de deslegitimar a una empresa que durante décadas ha formado parte del ecosistema informativo y de entretenimiento en México. Millones de personas nos ven todos los días por decisión propia, no por imposición, y eso es algo que ningún posicionamiento gubernamental puede borrar ni sustituir.

La libertad de expresión no se condiciona desde el poder

Desde nuestra posición, lo ocurrido abre un debate serio sobre los límites del poder político frente a la libertad de expresión y el derecho de las audiencias a elegir libremente sus fuentes de información. Consideramos que sugerir el rechazo a un medio de comunicación desde una tribuna oficial puede interpretarse como una forma de presión que no corresponde a un entorno democrático sano.

La pluralidad mediática no es un favor del gobierno, es un derecho de la ciudadanía. Y ese derecho incluye ver, comparar, criticar y decidir sin condicionamientos.

Un entorno de confrontación política creciente

No es la primera vez que desde el actual gobierno y su movimiento, Morena, se señalan a medios de comunicación críticos. En ese contexto, se han mencionado públicamente actores políticos como Andrés Manuel López Obrador, así como figuras de su entorno político, entre ellos Adán Augusto López, Rubén Rocha Moya y Américo Villarreal Anaya, en medio de un clima de acusaciones, señalamientos y debates públicos que forman parte de la discusión nacional.

Nosotros no validamos ni desmentimos versiones políticas en este espacio, pero sí advertimos que el uso del discurso oficial para descalificar medios críticos tensiona aún más el ya polarizado ambiente público del país.

No nos vamos a callar

Queremos dejarlo claro: no nos vamos a callar. Hemos sido, somos y seguiremos siendo un medio crítico frente al poder, sin importar el partido en turno o la presión política que exista.

A nuestra audiencia le decimos directamente: ustedes deciden qué ver, qué creer y a quién escuchar. Nosotros seguiremos haciendo periodismo, incluso cuando incomode, incluso cuando moleste, incluso cuando desde el poder se intente desacreditarlo.

Porque al final, la libertad de expresión no pertenece a los gobiernos. Pertenece a los ciudadanos.

