¿Ahora sí?: Morena promete frenar narco candidatos para el 2027

El gobierno federal y dirigentes de Morena aseguraron que buscarán impedir que personas vinculadas al crimen organizado lleguen como candidatos a cargos públicos en las próximas elecciones del 2027.

La propuesta fue presentada por Luisa María Alcalde, quien planteó la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, un organismo que dependería del Instituto Nacional Electoral.

Según explicó, los partidos políticos entregarían de manera voluntaria la lista de aspirantes para que diferentes instituciones revisen si existe algún “riesgo razonable” relacionado con posibles vínculos criminales.

Entre las dependencias que participarían en el análisis están:



La UIF

La CNBV

El CNI

La Fiscalía General de la República

La intención, de acuerdo con el planteamiento oficial, es evitar que grupos delictivos infiltren candidatos en elecciones futuras.

Mario Delgado ya había prometido filtros contra el narco

La nueva propuesta abrió nuevamente el debate sobre la relación entre política y crimen organizado en México, especialmente porque no es la primera vez que Morena promete filtros para revisar perfiles de candidatos.

En 2021, durante el proceso electoral más grande del país, Mario Delgado aseguró que el partido enviaba listas de aspirantes a la Fiscalía para detectar posibles irregularidades. “Si había alguna observación, actuábamos en consecuencia”, dijo en aquel momento.

Sin embargo, críticos señalan que varios personajes señalados posteriormente por presuntos vínculos criminales llegaron a cargos públicos bajo las siglas de Morena.

Oposición critica reforma y acusa protección política

La propuesta también generó críticas de partidos de oposición, especialmente tras la reciente reforma electoral conocida como “Plan B”, publicada en abril pasado.

Durante el debate legislativo, dirigentes del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) propusieron sanciones más severas para partidos vinculados con dinero del narcotráfico.

Ricardo Anaya aseguró que la propuesta panista buscaba que cualquier partido o candidato que recibiera recursos del crimen organizado perdiera automáticamente el registro.

Por su parte, Alejandro Moreno lanzó fuertes críticas contra Morena y acusó al partido de permitir perfiles relacionados con grupos criminales.

Casos polémicos siguen persiguiendo a Morena

La discusión volvió a poner sobre la mesa varios casos polémicos relacionados con políticos morenistas señalados por presuntos nexos criminales.

Entre los nombres que han generado controversia aparecen el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y otros alcaldes mencionados en investigaciones o acusaciones públicas.

En redes sociales, figuras de oposición como Lilly Téllez han utilizado términos como “narcopolíticos” para cuestionar la estrategia del partido oficialista.

También han circulado videos y mensajes donde se exige explicar cómo candidatos señalados por presuntos vínculos criminales lograron competir y ganar elecciones.

¿Cómo funcionaría el nuevo filtro de candidatos?

De acuerdo con Luisa María Alcalde, el proceso sería voluntario y dependería de que los partidos entreguen la información de sus aspirantes.

Posteriormente, las autoridades revisarían antecedentes financieros, investigaciones y posibles alertas relacionadas con actividades ilícitas.

El problema, según especialistas y opositores, es qué ocurrirá si el INE o las autoridades detectan riesgos en ciertos perfiles y los partidos deciden mantenerlos como candidatos.

La discusión ocurre en un momento clave, ya que en las próximas elecciones podrían competir alrededor de 35 mil candidatos en todo el país.

Aunque el gobierno insiste en que ahora sí se cerrará la puerta al crimen organizado dentro de las candidaturas, el tema sigue generando dudas y críticas.

La relación entre política y narcotráfico continúa siendo uno de los temas más sensibles rumbo a las próximas elecciones, especialmente por los antecedentes de violencia electoral y señalamientos contra distintos actores políticos.