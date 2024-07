Pobreza extrema en Cuba alcanza a 9 de cada 10 personas

En Cuba, este año la pobreza extrema alcanzó a 9 de cada 10 personas. La situación es tan grave que 7 de cada 10 tuvieron que limitarse a dos comidas al día.

“En un sólo establecimiento no encuentras las cosas, tienes que ir empatando lugar con lugar, y es ver de qué manera tú te vas encontrando las cosas, o sea cada día tú no dices voy a hacer este plan, voy a cocinar esto. Tienes que salir a la calle y ver qué es lo que te encuentras en realidad”, expuso una usuaria en la red social TikTok.

El aumento de la precariedad, va de la mano con el descontento hacia un gobierno incapaz de sostener una nación.

Desaprobación del gobierno de Miguel Díaz-Canel crece

La desaprobación hacia el régimen del dictador Miguel Díaz-Canel llegó a un récord de 91%. La sociedad cubana sufre principalmente por escasez de alimentos, falta de medicamentos y deficiencia de servicios públicos.

El sector de la población que más padece es el de los adultos mayores. “Yo me he dirigido a varios dirigentes, principalmente al jefe de gobierno que es el que atiende, debe atender esto, y prácticamente lo que me dan es la espalda. No me hacen caso”, cuenta Eugenio González, residente en La Habana.

Acusan represión a ciudadanos que alzan la voz en Cuba

Los que se han atrevido a alzar la voz, no son simplemente ignorados; son violentamente reprimidos y luego perseguidos por la dictadura.

“El agente de la seguridad del Estado que no sé cómo se llama, me dice: No, tú estás tranquila pero estás hablando mie*** en las redes sociales. Acuso desde ya a la seguridad del Estado, al régimen Castro-Canel de lo que me pueda pasar a mí”, dice Lucinda González, activista cubana.

Pese a las carencias, Díaz-Canel insiste en permanecer en el poder. Su régimen no entiende que no está mal tirar la toalla cuando no se puede con la responsabilidad.