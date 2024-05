Gente vive en extrema pobreza en el bordo de Xochiaca, Edomex; sobreviven de vender basura

En el Bordo de Xochiaca, Ciudad Neahualcóyotl, Estado de México (Edomex), es una zona federal en la que no se puede construir y donde pasa el tren. A sus orillas se pueden ver casas de cartón, donde existe la pobreza, la extrema pobreza.

En estas casas de cartón viven los pepenadores del bordo de Xochiaca, mismos que no tienen trabajo y quienes sí, trabajan en la basura y recolectan lo que pueden para ver qué pueden vender. Hay quienes llevan trabajando en esto por hasta 15 años y muchos viven en su mundo, en este lugarcito de 2x2. Las familias crecen muy rápido y la niñez se interrumpe al ser madres o padres demasiado pronto.

Las familias crecen muy rápido y la niñez se interrumpe al ser madres o padres demasiado pronto. “Es tu hija, sí, tú, ¿qué edad tienes? ¿Tienen 17 años y ya eres mamá? Sí, ¿él es el papá de tu hija? Sí, ¿tú qué edad tienes? 20, ¿a qué te dedicas? Trabajo en la basura”.

Gente en extrema pobreza se enfrenta a enfermedades y a no comer

La gente que vive en el bordo de Xochiaca se enfrenta a enfermedades y hay veces que pueden comer y hay veces que no. Sin duda la casa de Zolia es la más pobre de la zona: “No me dan trabajo ya, piden estudios, primaria terminada o secundaria, papeles y no tengo”.

“Aquí apenas nos vinieron a desalojar, que les prometen que vivienda digna, que México sin hambre, siempre ha dicho el gobierno eso y no se ve nada”, dice

Las casas están hechas de polines con lonas, las camas provienen de la basura. En la cocina hay dos piezas de pollo que llevan días ahí y será su comida de hoy; no hay baño, el piso es una especie de lija o algún tapete de cartón que no se barre, que no se limpia, no solo viven así, sino que se han acostumbrado a vivir así.

En las casas aledañas abundan perros, basura y desperdicios a cielo abierto de quienes viven ahí. Las familias se destruyen fácilmente porque sus hijos buscan la salida fácil en la delincuencia y drogadicción.

Según el INEGI, la pobreza extrema en México ha aumentado; del 2018 al 2022 pasamos de tener 7.1 millones a 7.3 millones de personas que viven en esta situación.