Cuba prohíbe a empresas el acceso a cajeros automáticos y limita transacciones en efectivo

El Banco Central de Cuba emitió esta semana una serie de regulaciones que prohíben a las empresas estatales y privadas el uso de cajeros automáticos y limitan las transacciones en efectivo entre ellos, buscando controlar la inflación galopante y los negocios fuera de los libros contables en medio de una grave crisis económica.

La normativa en Cuba, que entró en vigor este jueves y que también limita las transacciones en efectivo a 5.000 pesos (moneda nacional), "se implementará gradualmente durante seis meses", dijeron medios oficiales.

📍 Normas bancarias sobre límites para los cobros y pagos en efectivo en moneda nacional, su depósito, extracción y tenencia.

Gaceta Oficial No. 55 Extraordinaria

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El dictadura de Díaz-Canel fijó el dólar a 24 pesos y para empresas selectas, turistas y residentes a 120 pesos (tasa oficial), aunque tiene poco para cambiar. El dólar cotiza actualmente a 230 pesos en el mercado informal de Cuba.

Las autoridades comunistas buscan frenar la inflación que el gobierno de Cuba cifra en 45% en lo que va del año y controlar la devaluación del peso tomando una serie de medidas para impulsar la "bancarización" en el país y fomentar el uso de "pagos electrónicos", dijo un comunicado difundido en medios oficiales.

Los precios aumentaron un 39% el año pasado y más del 70% en 2021, según la dictadura de Díaz-Canel, cifras que, según muchos economistas, subestiman la tasa, ya que no representan adecuadamente un mercado informal en expansión.

El ministro de Economía de Cuba, Alejandro Gil, dijo a fines del mes pasado que el Producto Interno Bruto creció 1,8% en la primera mitad del año, pero se mantuvo 8% por debajo de los niveles previos a la pandemia de coronavirus, lo que provocó escasez de alimentos, medicamentos, combustible y otros bienes básicos.

La crisis ha llevado a una falta de confianza en el sistema bancario estatal de Cuba, lo que ha resultado en una falta de efectivo en algunos cajeros automáticos, ya que las empresas y los actores informales los utilizan, dejando horas a los residentes haciendo largas filas.

El reglamento en Cuba establece que el objetivo de la medida es que "la relación de cobros y pagos entre los actores de la economía, sean privados o no, no sea sobre la base del efectivo, sino (...) del comercio electrónico".

📍 Ahora, en la Revista Buenos Días, entrevista a directivos del @BancoCentralCub para ampliar información y esclarecer a la población sobre las acciones relacionadas con el proceso de Bancarización.#PagoElectronico@aquinbeta @RosaCantillo8 @QueipoRuiz @Balicia81558512 pic.twitter.com/Jy2G4ug56V — Banco Central de Cuba (@BancoCentralCub) August 3, 2023

¿Qué han dicho los expertos sobre esta medida en Cuba?

Pavel Vidal, un execonomista del Banco Central de Cuba y profesor de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Colombia, dijo que esa "es una medida que en realidad no beneficia a los bancos y que no es antinflacionaria".