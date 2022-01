¿Qué tipo de cubrebocas debo usar para prevenir la Covid-19?

“Las mascarillas y cubrebocas son una herramienta de salud pública fundamental para prevenir la propagación de la Covid-19 y usar cualquiera es mejor que no usar ninguna”, así lo aseguran los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) quienes recientemente publicaron una actualización sobre el uso de mascarillas, cubrebocas y respiradores.

De acuerdo a los expertos, los cubrebocas comunes y los de respiración son efectivos para reducir la transmisión del SARS-CoV-2, el virus que causa la Covid-19, cuando se usan de manera correcta y constantemente, lo más importante es usar un cubrebocas o respirador de alta eficiencia, bien ajustado de manera adecuada, cómoda y de una buena protección.

Crédito: Unsplash/@mbaumi

¿Cuál es el mejor cubrebocas?

Para protegerse y proteger a los demás de la Covid-19, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), recomiendan el uso de una mascarilla que ofrezca la máxima protección, se ajuste bien y pueda usarse constantemente.

Algunos cubrebocas comunes y de respiración brindan un nivel de protección superior al resto, y otros pueden ser más difíciles de tolerar o de usar de manera constante.

La guía de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), señala que los distintos tipos de mascarillas y respiradores de alta eficiencia deben escogerse de acuerdo con el nivel de riesgo que pueda estar expuesto un individuo.

Por ejemplo, para quienes se encuentran en el sector médico, hospitalario o que trabajan cerca de personas portadoras del SARS-CoV-2 es necesario que utilicen respiradores de alta eficiencia.

También deben portarlos quienes están al cuidado de un familiar o un individuo en casa que se encuentre cursando la Covid-19.

En cuanto a los respiradores de alta eficiencia se recomiendan también en el caso de que se utilicen transportes cerrados por largos periodos y en los que la ventilación no sea posible, como aviones, trenes, y autobuses, así como para quienes tengan un trabajo en el que convivan con grupos grandes de personas, o en situaciones en los que la distancia social sea imposible, para quienes no han recibido su esquema completo de vacunación, y para quienes tengan condiciones médicas que los pongan en más riesgo.

Recomendaciones sobre los cubrebocas de tela

Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades señalan que las mascarillas hechas en casa con telas como algodón, poliéster y otras no brindan una protección tan efectiva como los respiradores; sin embargo, hay recomendaciones sobre su uso.

Lo primero es que el cubrebocas este hecho con varias capas de tela; revisa que la tela del cubrebocas bloquee la luz al ponerla a contraluz; que te ajuste la nariz y la barbilla; que no sean de una sola capa; que no tengan válvulas de escape, y que no esté húmedo o sucio.

¿Qué hay de los cubrebocas para los niños?

Para los niños, se recomienda que utilicen cubrebocas en toda situación a partir de los dos años de edad, más aún en los niños que no pueden recibir vacunas por la edad o cualquier otra situación.

Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, te recomiendan utilizar las mascarillas o cubrebocas, incluso si tienes el esquema de vacunación completo.