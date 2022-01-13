Cucaracha en el oído, hombre de Nueva Zelanda vivió así durante 3 días

A un hombre de Nueva Zelanda le sacaron una cucaracha que se le había metido en un oído. Zane Wedding se pasó tres días con una molestia en uno de sus oídos hasta que finalmente acudió con un especialista.

Todo comenzó desde el viernes pasado en Wellington, cuando Zane Wedding, residente de Wellington en Nueva Zelanda, se metió a nadar mientras disfrutaba de una jornada de esparcimiento. En algún momento, se quedó dormido en un camastro y cuando despertó, además de un oído tapado, tenía la sensación de que algo se retorcía por dentro.

En un comienzo, Wedding pensó que se trataba solo de un problema de agua en su oído, algo relativamente normal cuando uno pasa mucho tiempo nadando, sin embargo pasaron los días y la incomodidad seguía presente. Zane Wedding sentía y escuchaba ruidos en su oído izquierdo.

Went to the Dr on Saturday with a blocked ear. The Dr said he couldn't see anything and it would go away by itself. Went for a second opinion today, and had a cockroach 🪳 removed from my ear. 3 days with a roach in my ear 🤮Perhaps avoid The Doctors Onehunga. pic.twitter.com/nOVL3qEIq7 — Zane Wedding (@tweetswillsaveu) January 10, 2022

Hombre de Nueva Zelanda tenía una cucaracha en su oído izquierdo

Zane Wedding, residente de Wellington:

El domingo me quedaba sentado, quieto, y sentía que algo se movía. Estuve sordo en ese oído durante esos tres días.

Un par de días después, con más molestias cerca de su cabeza, el hombre acudió al médico quien de inmediato le prescribió antibióticos. De hecho hasta le dieron una singular recomendación: que se soplara con una secadora para cabello. El médico de Nueva Zelanda le informó que la recomendación le ayudaría a eliminar cualquier rastro de agua.

Pero al tercer día, Wedding seguía con molestias, la recomendación médica no funcionó y la sensación de ruido e incomodidad seguía en su oído. Desesperado, Wedding hizo una cita en una clínica de oídos para acudir con un médico especialista.

Y fue precisamente un especialista quien detectó lo que realmente tenía al interior de su oído: una cucaracha.

Médico especialista retira cucaracha del oído de uno de sus pacientes

El médico especialista tuvo que "maniobrar" durante varios minutos para extraer el pequeño y marrón insecto. No pudo sacarlo por completo por lo que tuvo que utilizar un dispositivo de succión para eliminar cualquier resto de la pequeña cucaracha al interior de su oído.

Médico de Nueva Zelanda:

Oh, Dios mío. Creo que tienes un insecto en el oído.

Zane Wedding le dijo a un diario de Nueva Zelanda que: "Sentí que mi tímpano explotaba cuando salía".La doctora que le extrajo el animal señaló que nunca había visto algo así antes, que había leído sobre ello pero que nunca lo he visto.

Wedding no sabe si la pequeña cucaracha se metió en su oído cuando estaba en la piscina o mientras descansaba en el camastro de su hogar.