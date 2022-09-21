Cucarachas rescatistas podrían ayudar a encontrar personas atrapadas

Ya no serán los perros los únicos héroes, ahora también habrá cucarachas rescatistas que ayudarán en misiones de búsqueda y rescate de personas que queden atrapadas bajo escombros.

Ello gracias a un grupo de investigadores japoneses que encontraron la forma de crear enjambres de cucarachas rescatistas cyborg, y esperan que estos insectos puedan ser los primeros en responder a una misión de rescate.

Los científicos lograron montar "mochilas" de células solares y dispositivos electrónicos en los insectos y dirigir sus movimientos por control remoto.

¿Cómo podrán las cucarachas realizar misiones de rescate?

Kenjiro Fukuda y su equipo del gigante de investigación japonés Riken desarrollaron una película de celda solar flexible que tiene el grosor de un cabello humano para que quepa en el abdomen del insecto y permita que éste se mueva libremente.

Dicha celda genera suficiente energía para procesar y enviar señales direccionales a los órganos sensoriales en los cuartos traseros de las cucarachas rescatistas.

Cyborg Cockroaches Come To The Rescue.



As per a new and fascinating study by Kenjiro Fukuda and his team, Cyborg cockroaches can monitor the environment and aid search and rescue missions in cities after natural disasters. #cyborg #tech #environment #rescue #munkroz pic.twitter.com/fYTNBfSNwA — Munkroz (@munkroz) September 12, 2022

El trabajo se basa en experimentos previos de control de insectos en la Universidad Tecnológica de Nanyang en Singapur y algún día podría resultar en insectos cyborg que pueden ingresar a áreas peligrosas de manera mucho más eficiente que los robots.

"Las baterías dentro de los pequeños robots se agotan rápidamente, por lo que el tiempo de exploración se acorta", dijo Fukuda a Reuters.

"Cuando se trata de los movimientos de un insecto, el insecto se está moviendo a sí mismo, por lo que la electricidad requerida no es tanta", dijo.

El estudio se realiza con cucarachas silbantes de Madagascar porque son lo suficientemente grandes para aguantar el equipo, además tampoco tienen alas que estorben.

En una demostración reciente, el investigador de Riken, Yujiro Kakei, usó una computadora especializada y una señal inalámbrica de Bluetooth para decirle a la cucaracha rescatista cyborg que girara a la izquierda, lo que provocó que se moviera en esa dirección.

Sin embargo, la investigación aún tiene un largo camino por recorrer, ya que el próximo desafío es colocar sensores y cámaras pero que permitan que las cucarachas rescatistas se puedan mover fácilmente para completar una misión de búsqueda y rescate.

La mochila y la película se pueden quitar, lo que permite que las cucarachas vuelvan a la vida en el terrario del laboratorio. Los insectos maduran en cuatro meses y se sabe que viven hasta cinco años en cautiverio.

Más allá de las cucarachas rescatistas en la escena del desastre, Fukuda ve amplias aplicaciones para la película de células solares, compuesta por capas microscópicas de plástico, plata y oro. La película podría incorporarse a la ropa o parches para la piel para su uso en el control de los signos vitales.