De hombres lobo a permisos de palomas mensajeras: las increíbles leyes que planean ser derogadas en Argentina

En Argentina, tras la llegada de Javier Milei a la presidencia, el nuevo gobierno emprendió una cruzada para eliminar regulaciones. No obstante, algunas leyes, que aún siguen en vigencia, se contradicen con lo establecido en la Constitución del país y otras hacen referencia a leyendas o están desfasadas de la realidad.

¿Qué es la Ley Hojarasca y qué propone el Gobierno de Milei?

Por medio de la “Ley Hojarasca”, que fue aprobada en la Cámara de Diputados, el gobierno de Milei busca la eliminación de más de 60 leyes o normas que son obsoletas, que no tienen sentido porque tratan de organismos que ya no existen o son trámites sin sentido.

Del mito del lobizón a los azotes: las leyes más insólitas que se buscan derogar

Por ejemplo, esta contempla la eliminación de la “Ley de Padrinazgo Presidencial”, que, en un inicio, establecía que el presidente debía apadrinar al séptimo varón o séptima mujer de un matrimonio, con lo cual también le brindaba una medalla, un diploma y una beca de estudios.

Esta fue creada en 1974 y es popularmente conocida como “Ley Lobizón”, que comenzó como una tradición en 1907, después de que migrantes de Europa del Este pensaban que el padrinazgo de una autoridad funcionaba como una protección simbólica para evitar que el séptimo hijo varón se convirtiera en hombre lobo o que la séptima hija mujer pudiera convertirse en bruja.

Otra es la Ley No. 94, establecida en 1864, que inhabilita por 10 años a cualquier autoridad que obligue a dar azotes a una persona. No obstante, los castigos con azotes fueron prohibidos en el artículo 18 de la Constitución Nacional, por lo que no tiene sentido que siga en vigencia.

El fin del carnet de mochilero y el control a las palomas mensajeras

Mientras que la Ley No. 20.802, establecida en 1964, implementa la creación del “carnet de mochilero”, es decir, una licencia para poder viajar. A pesar de que ya no es aplicada y fue establecida para evitar la subversión, seguía en vigencia y atentaba contra la libertad de tránsito.

Otra de las leyes que aún está en vigencia era la No. 27.171, referente a que las palomas mensajeras debían tener una matrícula, la cual debe ser comprobada por la Federación Colombófila Argentina. El gobierno establece que dicho trámite es una “sobrerregulación” de una actividad inocua.

Cuál es el estado de la Ley Hojarasca en el Congreso argentino

La “Ley Hojarasca” recibió aprobación en la Cámara de Diputados el 20 de mayo de 2026 con 138 votos a favor, 96 en contra y 9 abstenciones, y ahora deberá ser ratificada por el Senado argentino.

