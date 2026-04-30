¡Morena a juicio! El PRI buscará que pierda su registro oficial por vínculos con el narcotráfico

El dirigente nacional del PRI y senador, Alejandro "Alito" Moreno, anunció que su partido emprenderá acciones legales para solicitar que Morena pierda su registro como partido político. Esta medida surge tras la acusación formal del Gobierno de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y otros altos funcionarios estatales, señalados de formar parte de una estructura criminal vinculada al narcotráfico.

Moreno Cárdenas afirmó que existen pruebas contundentes que demuestran que Morena no operó como una institución política tradicional, sino como un brazo del crimen organizado para ganar elecciones. "Esta es una imputación formal con pruebas y hechos del fiscal de distrito en Nueva York para imputar y solicitar la extradición de quienes hoy forman parte de un andamiaje institucional criminal".

Alejandro Moreno exige retirar registro a Morena por presuntos vínculos criminales



El dirigente nacional del PRI, @alitomorenoc, acusó a Morena de incurrir en complicidad al proteger al gobernador Rubén Rocha Moya y al senador Enrique Inzunza frente a las investigaciones de… pic.twitter.com/NHV7vkzRLW — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 30, 2026

La "Estructura Criminal" que operó la elección de Sinaloa

Según el líder priista, la denuncia presentada en el Distrito Sur de Nueva York no solo señala a individuos, sino que revela cómo se utilizó el poder del Estado para proteger actividades delictivas. Moreno destacó que en Sinaloa se vivió una "narcoelección", donde el crimen organizado actuó como el principal operador electoral de Morena a través de tácticas de terror.



Delitos señalados : Desapariciones forzadas

: Andamiaje Institucional : La acusación involucra al gobernador Rocha Moya, al senador Inzunza y al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, como piezas clave de esta red.

: La acusación involucra al gobernador Rocha Moya, al senador Inzunza y al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, como piezas clave de esta red. Denuncias presentadas: El PRI informó que ya ha formalizado denuncias en México contra los señalados por las agencias de inteligencia estadounidenses.

El fin de la impunidad: Exigencia de justicia

Alejandro Moreno aseguró que Morena incurre en una complicidad flagrante al proteger a los funcionarios imputados en lugar de facilitar las investigaciones. Al respecto, insistió en que el pueblo de México debe saber que la legitimidad del partido en el poder está bajo sospecha internacional.

"Morena se robó la elección porque sus operadores eran el crimen organizado", sentenció el senador. Con esta base jurídica, el PRI buscará ante las autoridades electorales la cancelación del registro del partido oficialista, argumentando que su existencia vulnera los principios democráticos y la seguridad nacional al estar infiltrado por cárteles de la droga.