Presidenta Sheinbaum rompe el silencio sobre acusaciones de EU contra Rubén Rocha Moya

Este jueves 30 de abril de 2026, la mañanera de Sheinbaum se vio forzada a enfrentar una de las crisis más graves del actual periodo. Tras las acusaciones formales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que vinculan al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya—y a otros nueve funcionarios del estado—con el crimen organizado, la presión social por una explicación clara y rendición de cuentas llega hasta Palacio Nacional.

¿De qué se les acusa a Rubén Rocha Moya y otros funcionarios de Sinaloa?

Según el comunicado del Departamento de Justicia, la relación entre el gobierno estatal y el Cártel de Sinaloa fue fundamental para la expansión de la organización criminal.

De acuerdo con el Fiscal Federal Jay Clayton y el Administrador de la DEA, Terrance C. Cole, Gámez Mendívil forma parte de una red de funcionarios de alto rango que abusaron de su autoridad para vender sus cargos a cambio de sobornos cuantiosos, permitiendo que la capital sinaloense se consolidara como el epicentro geográfico del narcotráfico mundial.