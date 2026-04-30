“Sin simpatías partidistas” Kenia López exige investigar a Rocha sin favoritismos

En medio de la tormenta política desatada por las acusaciones provenientes de Estados Unidos, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, lanzó un llamado directo a la titular de la Fiscalía capitalina, Ernestina Godoy: investigar el caso del gobernador sinaloense con apego absoluto a la legalidad y sin favoritismos partidistas.

La legisladora fue clara: las instituciones no pueden titubear cuando hay señalamientos de esta magnitud. Subrayó que cualquier funcionario, sin importar su cargo o afiliación, debe enfrentar consecuencias si se comprueba su participación en actividades delictivas. En su posicionamiento, dejó entrever una preocupación mayor: que el caso no se diluya entre intereses políticos.

#LoÚltimo | La presidenta de la Cámara de Diputados (@Mx_Diputados), @kenialopezr, urgió a la Fiscal @ErnestinaGodoy_ a que las investigaciones del caso @rochamoya_ se realicen con apego a la legalidad y transparencia más allá de simpatías partidistas.



Sostuvo que las… pic.twitter.com/SuSjgxen8w — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 30, 2026

PRI endurece postura: “Morena debe perder el registro”

El tono subió aún más desde la oposición. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, anunció una ofensiva legal que apunta directamente al corazón del partido en el poder: buscar que Morena pierda su registro como fuerza política.

La declaración no es menor. Moreno sostiene que las acusaciones del gobierno estadounidense no solo involucran a individuos, sino que revelan —según su narrativa— una estructura de poder contaminada desde dentro. Afirmó que existen elementos suficientes para sostener que Morena habría operado como un mecanismo electoral al servicio del crimen organizado.

Según el priista, la imputación presentada en Nueva York contiene pruebas y hechos que justificarían incluso solicitudes de extradición contra funcionarios señalados, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza.

Rocha Moya rompe el silencio y rechaza acusaciones

Tras días de presión mediática, Rocha Moya decidió salir al paso. Su mensaje fue breve pero contundente: niega todo. El mandatario aseguró estar tranquilo y descartó cualquier posibilidad de abandonar el cargo.

“Soy una persona limpia”, afirmó ante medios, al referirse al expediente abierto en su contra en una corte de Nueva York. Calificó las acusaciones como “sorprendentes” y sostuvo que no existe prueba alguna que lo vincule con actividades ilícitas, pese a que las investigaciones lo colocan como presunto eslabón dentro de una red de protección ligada a “Los Chapitos”.

Soberanía, el argumento desde Sinaloa

En un intento por redefinir la narrativa, Rocha Moya aseguró que el respaldo del gobierno federal no debe interpretarse como un apoyo personal, sino como una defensa de la soberanía nacional frente a acusaciones extranjeras.

El gobernador planteó que la prioridad del Estado mexicano debe ser proteger sus instituciones, sugiriendo que el caso trasciende su figura y se inserta en una disputa más amplia entre jurisdicciones.