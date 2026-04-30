“La cooperación no es optativa": AmSocMX pide respuesta de México por caso Rocha Moya

El Gobierno mexicano tiene la obligación de cooperar con la justicia de Estados Unidos en el caso del Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros 9 funcionarios, en función de los tratados y los instrumentos jurídicos que existen entre ambos países, destacó la American Society of Mexico (AmSocMX).

Aseguró que toma nota de la solicitud formal presentada por la Corte del Distrito Sur de Nueva York al Gobierno de México para la aprehensión del gobernador del estado de Sinaloa y otros funcionarios y exfuncionarios vinculados a investigaciones vigentes.

Recordó que los procesos judiciales de Estados Unidos se rigen por estándares rigurosos de investigación y debido proceso.

Y en ese marco, la American Society of Mexico señala que "la cooperación judicial entre Estados Unidos y México no es optativa: es un imperativo derivado de los tratados, acuerdos y compromisos bilaterales que ambos países han asumido en materia de seguridad y combate al crimen organizado".

Exigen respuestas institucionales a la altura

La organización refirió que los hechos que hoy adquieren visibilidad pública forman parte de un entramado judicial de largo alcance, vinculado directamente a la detención de Ismael "El Mayo" Zambada y a las consecuencias estructurales que dicho acontecimiento ha tenido sobre grupos criminales con presencia en Sinaloa y con ramificaciones transnacionales. La gravedad del contexto exige respuestas institucionales a la altura del desafío.

Por ello, American Society of Mexico exhortó al Gobierno de México a responder con celeridad, transparencia y plena disposición institucional ante los mecanismos de cooperación judicial activados por las autoridades estadounidenses.

La credibilidad de México como socio estratégico en temas de economía, comercio y seguridad, se juega también en la forma en que enfrenta estas circunstancias.

"Recordamos que México es hoy el principal socio comercial de los Estados Unidos. Esa relación, profunda e interdependiente, no puede sostenerse de manera duradera sin una cooperación genuina en materia de Estado de derecho. Seguridad y prosperidad van de la mano", indicó.

Garantizamos, al mismo tiempo, nuestro respaldo a los principios del debido proceso y la presunción de inocencia para todas las partes involucradas. La firmeza institucional no está reñida con el respeto a las garantias procesales.

Además, la American Society of Mexico confia en que este momento, aunque complejo, sea una oportunidad para profundizar los canales de entendimiento y fortalecer una relación bilateral que ha demostrado, históricamente, capacidad de superar sus tensiones con visión de largo plazo.