¿Hoy No Circula en el Día del Niño? Así funcionará el calendario este 30 de abril

Antes de girar la llave y aventarte al tráfico de la capital este 30 de abril, más vale hacer una pausa y revisar el calendario.

Mientras algunos celebran el Día del Niño, el programa Hoy No Circula sigue firme y sin excepciones: este jueves puede dejar tu coche estacionado… o meterte en problemas que se sienten directo en el bolsillo.

Estos autos NO circulan este jueves

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, los vehículos que deberán quedarse en casa este jueves son:



Engomado verde

Terminación de placas 1 o 2

Holograma 1 y 2

La restricción aplica desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, tanto en la Ciudad de México como en municipios conurbados del Estado de México que integran la zona metropolitana.

Saltarse esta regla no es buena idea. Los operativos están activos y las sanciones no son simbólicas.

¿Por qué existe el Hoy No Circula?

Aunque para muchos automovilistas es un dolor cotidiano, el programa impulsado por la Comisión Ambiental de la Megalópolis tiene un objetivo claro: reducir los niveles de contaminación en una de las regiones más saturadas del país.

En días donde el aire apenas se mueve, limitar la circulación vehicular ayuda a evitar contingencias ambientales. Las autoridades sostienen que, con todo y sus fallas, sigue siendo una herramienta clave para contener los picos de contaminación.

¿Quiénes sí pueden circular?

No todos los vehículos están sujetos a la restricción. Este jueves sí podrán transitar:



Autos con holograma 0 y 00

Vehículos eléctricos e híbridos

Transporte público

Motocicletas

Taxis (con horarios específicos)

Vehículos de emergencia

Autos de personas con discapacidad con permiso vigente

Incluso si vienes de otro estado, debes respetar el programa, a menos que cuentes con un holograma exento reconocido.

¿Qué autos no circularán este jueves en la CDMX y Edomex?

Multas: el “regalo” que nadie quiere en el Día del Niño

Ignorar el calendario puede salir caro. Las multas por no respetar el Hoy No Circula van de 2,346 a 3,519 pesos aproximadamente.

En el Estado de México, además, la vigilancia se ha endurecido desde 2026, con sanciones que alcanzan las 20 UMAs. Y el golpe no termina ahí: tu auto puede acabar en el corralón, sumando grúa, tiempo perdido y más gastos.

Así que este 30 de abril, mientras algunos celebran con pastel y globos, más vale que tu coche no se “porte mal”. Porque en la ciudad, el único juego que no admite trampas… es el del Hoy No Circula.

